Brera rivela: Diavoli 3 in sospeso, ma al momento impegnato nel film

Guido Maria Brera svela dettagli inediti sulla serie TV “Diavoli”

Durante un talk incentrato sull’intelligenza artificiale al festival Chora Volume 1, Guido Maria Brera, creatore della serie TV “Diavoli”, ha rivelato interessanti dettagli sul futuro della produzione televisiva ispirata al suo libro omonimo. Insieme al giornalista e scrittore Marco Bardazzi, Brera ha condiviso con il pubblico presenti anche anticipazioni sul suo prossimo lavoro.

“Sto lavorando anche a Diavoli, per ora non ci sarà una terza stagione, ma un film”, ha dichiarato Brera, lasciando intendere un cambiamento di rotta nella narrazione della serie. Questa novità ha colto di sorpresa i fan, aprendo nuove prospettive per lo sviluppo della trama e dei personaggi.

Guido Maria Brera: un film in arrivo per “Diavoli”

In un’inedita rivelazione, Guido Maria Brera ha annunciato al pubblico presente al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano di essere al lavoro su un film legato alla serie TV “Diavoli”. “Sto lavorando ad un romanzo da cinque anni che è diventato una cosa troppo lunga, ma forse finalmente uscirà nel 2024”, ha condiviso Brera, suggerendo l’arrivo imminente di un nuovo libro a firma dell’autore.

La notizia del film legato a “Diavoli” ha destato grande curiosità tra gli appassionati dello show, aprendo la strada a nuove possibilità narrative e tematiche da esplorare. Sebbene non siano stati forniti dettagli sulla data di uscita o sul cast, l’annuncio di Brera ha generato aspettative positive per il futuro della produzione.

Tra le sorprese della serie TV “Diavoli” si distingue il personaggio di Eleanor Bourg interpretato da Pia Mechler. La presenza dell’attrice nel cast ha catturato l’attenzione del pubblico, aggiungendo ulteriore fascino alla trama avvincente ideata da Guido Maria Brera. Con il futuro della serie e l’attesa per il film, i fan si preparano ad immergersi in nuove e coinvolgenti avventure televisive.

Con nuovi progetti in cantiere e la promessa di un’espansione del mondo narrativo di “Diavoli”, l’universo creato da Brera continua a intrigare e appassionare il pubblico, confermandosi come una delle produzioni più attese e apprezzate del panorama televisivo contemporaneo.

