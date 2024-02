Brescia, rapina e spari: colpo da 300mila euro

Rapina in Gioielleria a Brescia: Bottino da 300mila Euro

Due rapinatori, armati e travisati, hanno messo a segno una rapina in una gioielleria a Brescia, portando via un bottino del valore di circa 300mila euro. L’episodio ha avuto luogo intorno alle 19 in via X Giornate.

Uno dei rapinatori ha minacciato un dipendente con una pistola scacciacani, mentre l’altro si è dedicato all’appropriazione di gioielli e orologi.

Successivamente, uno dei malviventi ha colpito l’addetto al volto con il calcio della pistola e ha sparato alcuni colpi in aria prima di fuggire insieme al complice.

Intervento dei Carabinieri a Brescia

Dopo la rapina, sono intervenuti sul posto i carabinieri della compagnia di Brescia, insieme al nucleo investigativo e al SIS del comando provinciale. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare e catturare i responsabili di questo violento episodio.

La polizia ha iniziato a raccogliere prove e testimonianze per risalire all’identità dei rapinatori e per recuperare il bottino rubato.

Indagini in Corso sulla Rapina

Al momento, le autorità stanno lavorando per ricostruire l’accaduto e per individuare i colpevoli di questa rapina in gioielleria a Brescia. La collaborazione dei testimoni e eventuali elementi raccolti sul luogo del crimine sarà fondamentale per l’evoluzione delle indagini e per portare i responsabili davanti alla giustizia.

