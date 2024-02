Bridgerton 3: Anticipazioni stagione divisa in due parti su Netflix

Bridgerton 3: Anticipazioni sulla terza stagione rivelate durante un panel

Durante un panel dedicato a Bridgerton 3, sono state svelate molte anticipazioni sulla terza stagione della popolare serie Netflix. All’evento erano presenti la produttrice esecutiva, Shonda Rhimes, la showrunner della terza stagione, Jess Brownell, l’autrice dei romanzi originali di Bridgerton, Julia Quinn, e alcuni membri del cast, tra cui Nicola Coughlan, Luke Newton, Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh, Claudia Jessie, Luke Thompson e Martins Imhangbe.

Durante il panel sono stati rivelati i titoli degli episodi della terza stagione, sono state mostrate foto esclusive dei personaggi e sono state confermate le adattamenti dal libro alla serie. Inoltre, è stato fatto un annuncio a sorpresa riguardante il matrimonio tra due fan della serie. Ma la sorpresa più grande è stata un’anteprima esclusiva della terza stagione.

La trama della terza stagione di Bridgerton

La terza stagione di Bridgerton includerà uno dei momenti preferiti dai fan, tratto dal romanzo “Un uomo da conquistare”. In questa scena, Penelope Featherington (interpretata da Nicola Coughlan) avvolge la mano di Colin Bridgerton (interpretato da Luke Newton) dopo che lui si è tagliato accidentalmente.

La terza stagione sarà composta da 8 episodi, come le stagioni precedenti, e sarà divisa in due parti. La prima parte sarà disponibile il 16 maggio e includerà i primi 4 episodi, mentre la seconda parte sarà disponibile il 13 giugno e includerà gli episodi dal 5 all’8. Inoltre, nella terza stagione, Penelope avrà un nuovo corteggiatore: Lord Debling, interpretato da Sam Phillips.

La sinossi della terza stagione

La terza stagione di Bridgerton si concentrerà su Penelope Featherington, interpretata da Nicola Coughlan. Dopo aver rinunciato alla sua cotta per Colin Bridgerton, Penelope decide che è arrivato il momento di trovare un marito che le dia abbastanza indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown.

Tuttavia, i tentativi di Penelope di trovare un marito falliscono a causa della sua mancanza di fiducia in se stessa. Nel frattempo, Colin è tornato dai suoi viaggi estivi con un nuovo look e una spavalderia insolita. Ma Penelope lo tratta con freddezza, scoraggiando così i suoi tentativi di riconquistare la sua amicizia.

Colin decide quindi di offrirsi come mentore a Penelope per aiutarla a trovare un marito. Ma le lezioni di Colin iniziano a funzionare troppo bene e lui si rende conto di provare sentimenti più profondi per Penelope. Nel frattempo, Penelope si allontana da Eloise, che ha trovato una nuova amicizia in un posto inaspettato. Inoltre, la presenza sempre più frequente di Penelope nell’alta società londinese rende difficile mantenere segreto il suo alter ego di Lady Whistledown.

Queste sono solo alcune delle anticipazioni sulla terza stagione di Bridgerton. I fan non vedono l’ora di scoprire cosa succederà ai loro personaggi preferiti nella prossima stagione.

About The Author