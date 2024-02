Broker del narcotraffico catturato dopo fuga da blitz tre settimane fa

Catturato in Albania il broker del narcotraffico Kevin Kurti

È stato catturato in Albania il 26enne Kevin Kurti, considerato il broker del narcotraffico. Tre settimane fa era riuscito a sfuggire al maxi blitz dei Carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli, ma oggi è stato individuato nella sua casa di famiglia a Durazzo, grazie all’operazione congiunta dei Carabinieri, del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e della Polizia Albanese.

Operazione contro il narcotraffico: arresti e sequestri di sostanze stupefacenti

L’operazione, che risale al 16 gennaio, ha coinvolto due gruppi criminali: la direzione distrettuale antimafia partenopea e i Carabinieri. Durante l’operazione sono state eseguite decine di misure cautelari e sequestrato un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Le indagini, avviate nel novembre del 2022, hanno portato all’arresto a Dubai del latitante Bruno Carbone, collaboratore del noto narcotrafficante Raffaele Imperiale.

Kevin Kurti, broker del narcotraffico e trafficante di cocaina

Kevin Kurti, considerato un importante trafficante albanese di cocaina, è ritenuto il perno attorno al quale si è sviluppato l’accordo tra Simone Bartiromo, elemento di spicco dell’organizzazione oggetto di investigazioni, e Sebastiano Romeo, fornitore di cocaina calabrese residente a Bianco. Kurti è stato trovato nell’abitazione della sua famiglia e, nonostante l’irruzione delle forze dell’ordine, non ha opposto resistenza. Attualmente si trova in un penitenziario albanese, in attesa dell’estradizione.

