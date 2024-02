Buckingham Palace: Re Carlo affetto da cancro, iniziate cure

Re Carlo III inizia le cure per il cancro dopo l’intervento alla prostata

Re Carlo III ha iniziato le cure per il cancro dopo essere stato sottoposto a un intervento alla prostata. Secondo quanto annunciato da Buckingham Palace, il sovrano ha ricevuto la diagnosi di cancro a pochi giorni dal suo ricovero. Non sono state fornite ulteriori informazioni sul tipo di cancro che ha colpito Carlo.

La malattia di Carlo III rimane un mistero

Nonostante l’annuncio ufficiale, la natura esatta della malattia di Carlo III rimane sconosciuta. Secondo la Bbc, il cancro non è localizzato alla prostata, ma non sono state fornite ulteriori informazioni sulla patologia. Nonostante ciò, Buckingham Palace ha sottolineato che il re ha iniziato le cure regolari e mantiene un atteggiamento positivo nei confronti del trattamento. Il sovrano continuerà a svolgere il suo ruolo costituzionale, anche se potrebbe essere sostituito in alcuni impegni.

Carlo III affronta il cancro con determinazione

Nonostante la malattia, Carlo III rimane determinato a tornare al pieno servizio pubblico il prima possibile. Secondo Buckingham Palace, il sovrano è fiducioso riguardo alle sue terapie e non vede l’ora di superare questa sfida. Mentre affronta il cancro, Carlo III rimanderà alcuni impegni e sarà sostituito da altri membri della famiglia reale. Tuttavia, il suo ruolo di capo di Stato rimarrà invariato. La notizia della malattia del re ha suscitato preoccupazione e sostegno da parte del pubblico, che si augura una pronta guarigione per il sovrano.

About The Author