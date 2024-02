“Bufera Domenica In: Mara Venier svela la verità con un video emblematico”

Mara Venier rompe il silenzio dopo la bufera mediatica

Dopo essere stata al centro di una controversia, Mara Venier ha deciso di rompere il silenzio pubblicando un video sul suo profilo Instagram. La conduttrice di Domenica In ha scelto di disabilitare i commenti, ma ha voluto comunque condividere un messaggio emblematico con i suoi follower.

La tempesta mediatica che ha coinvolto Mara Venier

Tutto è iniziato durante l’ultima puntata di Domenica In, quando il cantante Ghali è stato intervistato dal giornalista Luca Dondoni. Durante l’intervista, Ghali ha risposto alle accuse dell’ambasciatore di Israele, che lo aveva accusato di fare propaganda contro il suo Paese. Il cantante ha semplicemente detto “stop al genocidio”, riferendosi alla situazione a Gaza.

Successivamente, Mara Venier ha commentato l’intervista dicendo: “Siamo tutti d’accordo sul fatto che tutti vogliono la pace”. Tuttavia, alla chiusura della puntata, la conduttrice ha letto un comunicato pro Israele inviato dall’amministratore delegato Rai Roberto Sergio, senza menzionare minimamente Gaza. Questo ha scatenato l’ira di migliaia di utenti sui social media, che hanno accusato Venier di doppiogiochismo e incoerenza.

Il video pubblicato da Mara Venier

Dopo aver ricevuto migliaia di insulti e critiche, Mara Venier ha deciso di rispondere pubblicando un video completo della risposta di Ghali a Dondoni su Instagram. Con questo gesto, la conduttrice ha voluto chiarire la sua posizione pacifista, sottolineando che non è schierata in modo sfacciatamente pro Israele e anti Palestina.

Tuttavia, rimane ancora un interrogativo: perché Venier ha letto il comunicato di Sergio durante la trasmissione, elogiandolo come se fosse condiviso da tutti? L’ipotesi più probabile è che, dopo quasi sei ore di diretta, la conduttrice abbia letto il comunicato in modo rapido senza comprenderne appieno il significato. È umano avere momenti di appannaggio e scarsa lucidità dopo così tante ore in video.

In conclusione, sembra che Mara Venier abbia voluto condividere il video per far capire che la sua posizione è pacifista e non schierata in modo estremo. È possibile che la conduttrice abbia letto il comunicato senza averne compreso appieno il significato, e solo dopo la bufera mediatica abbia realizzato la sua natura divisiva.

