Bull: L’intensa serie televisiva con Michael Weatherly

Inizia una nuova avventura televisiva con l’arrivo di Bull su La7 a partire dall’11 marzo. La serie tv, interpretata dal talentuoso Michael Weatherly, ha catturato l’attenzione del pubblico sin dal suo debutto nel 2016 sulla rete americana Cbs e in seguito in Italia su Rai 2, totalizzando sei stagioni e un totale di 125 episodi. Weatherly, noto per il suo ruolo indimenticabile come DiNozzo in NCIS, ora sfoggia il personaggio di dottor Jason Bull, ispirato a Phil McGraw, figura di spicco nel mondo della consulenza processuale e co-creatore dello show.

Il genio dietro il dottor Bull

Il dottor Bull si presenta come un personaggio brillante, impertinente e affascinante, capace di unire psicologia, intuito e tecnologia avanzata per decifrare i comportamenti dei giurati, avvocati, testimoni e imputati. Con l’aiuto della sua straordinaria squadra di esperti della Trial Analysis Corporation, Bull plasmerà strategie vincenti sino all’ultimo dettaglio. Tra i suoi collaboratori di fiducia troviamo Benny Colón interpretato da Freddy Rodriguez, Marissa Morgan esperta di neurolinguistica interpretata da Geneva Carr, Danny James ex detective della polizia di New York interpretato da Jaime Lee Kirchner, Cable McCrory hacker millennial interpretata da Annabelle Attanasio, e Chunk Palmer stilista e ex giocatore di football interpretato da Chris Jackson, tutti parte integrante del team che affianca Bull nelle sfide più impegnative.

L’arte di Bull nei processi a rischio

Nel corso della serie, Bull dimostra di possedere una profonda comprensione della natura umana, supportata da tre dottorati di ricerca e da uno staff altamente qualificato. Grazie a queste risorse, è in grado di formulare strategie vincenti che inclinano la bilancia della giustizia a favore dei suoi clienti. Dietro le quinte, i produttori esecutivi come Paul Attanasio, McGraw, Steven Spielberg, Justin Falvey, Darryl Frank, Jay McGraw, Mark Goffman e Rodrigo Garcia lavorano per garantire il successo di questa affascinante serie televisiva. Non perdere Bull, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 18.55 circa su La7, per immergerti nelle intriganti vicende di un team dedicato a trovare la verità.