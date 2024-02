“Caccia all’assassino di Lincoln: La nuova serie di Apple TV+ svela la manhunt”

Apple TV+ lancia la miniserie “Manhunt” sulla caccia all’assassino di Abraham Lincoln

Apple TV+ ha annunciato il lancio della nuova miniserie “Manhunt”, basata sul bestseller di James L. Swanson, “Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln’s Killer”. La serie sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 15 marzo, con un nuovo episodio caricato ogni venerdì.

Un thriller cospirativo sulla caccia all’assassino di Abraham Lincoln

“Manhunt” è un thriller cospirativo che racconta uno dei crimini più incomprensibili della storia americana: l’assassinio del 16° Presidente degli Stati Uniti, Abraham Lincoln, per mano dell’attore di teatro John Wilkes Booth. Dopo l’omicidio, Booth si diede alla fuga, coinvolgendo diversi personaggi storici come il Segretario alla Guerra Edwin Stanton, che impazzì nel tentativo di catturare l’assassino, e Mary Simms, ex schiava che diede rifugio a Booth e curò le sue ferite.

Un cast di talento per una storia avvincente

La serie vanta un cast di talento, con Anthony Boyle nel ruolo di John Wilkes Booth, Hamish Linklater nel ruolo di Abraham Lincoln, Tobias Menzies nel ruolo di Edwin Stanton e Lovie Simone nel ruolo di Mary Simms. Altri membri del cast includono Will Harrison, Brandon Flynn, Damian O’Hare, Glenn Morshower, Patton Oswalt e Matt Walsh.

Una produzione di successo

“Manhunt” è prodotto da Apple Studios e coprodotto da Lionsgate Television, in associazione con POV Entertainment, Walden Media, 3 Arts Entertainment, Dovetale Productions e Monarch Pictures. Tra i produttori esecutivi figurano Beletsky, Franklin, Layne Eskridge, Kate Barry, James L. Swanson, Michael Rotenberg, Richard Abate, Frank Smith e Naia Cucukov.

Non perdere l’opportunità di immergerti in questa avvincente storia di caccia all’uomo che ha segnato la storia americana. “Manhunt” sarà disponibile su Apple TV+ a partire dal 15 marzo.

About The Author