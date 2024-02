Cadavere trovato a Parma identificato come Alessandra Ollari - avvisatore.it

Trovato il Corpo di Alessandra Ollari a Parma

Il corpo in avanzato stato di decomposizione trovato a Parma all’inizio di febbraio appartiene ad Alessandra Ollari, la donna scomparsa. Secondo le fonti, l’identificazione è avvenuta attraverso i vestiti e alcuni oggetti personali.

Il corpo è stato scoperto in un prato vicino a una strada e sotto il muro esterno di un edificio, nascosto tra la fitta vegetazione.

Mistero sulla Scomparsa di Ollari

Alessandra Ollari era stata segnalata come dispersa il 29 giugno, quando il suo compagno presentò la denuncia. Tuttavia, alcune testimonianze indicano che la sua assenza potrebbe risalire a un periodo antecedente a quella data.

Indagini in Corso sulla Morte di Ollari

La procura di Parma ha aperto un fascicolo per omicidio volontario senza indagati nel mese di ottobre. Attualmente, i carabinieri stanno procedendo con le indagini. È stata disposta l’esecuzione di un’autopsia, con notifica agli avvocati che rappresentano i familiari di Alessandra Ollari come parti offese. L’esame medico legale è previsto per il giorno successivo, dopo una tac che verrà eseguita il 27 febbraio.

About The Author