Caivano: 419 persone evacuate dagli appartamenti al Parco Verde

400 persone denunciate per occupazione abusiva di appartamenti a Caivano

La Procura di Napoli Nord ha concluso un’indagine che ha portato alla denuncia di oltre 400 persone residenti nel Parco Verde di Caivano, nella provincia di Napoli, per l’occupazione arbitraria di 254 appartamenti di proprietà del Comune. L’indagine è stata condotta dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, che hanno ottenuto il sequestro preventivo delle unità abitative occupate illegalmente.

Sequestro e sgombero delle abitazioni

La Procura di Napoli Nord, guidata da Maria Antonietta Troncone, ha emesso un decreto di sequestro delle abitazioni occupate arbitrariamente e ha stabilito che le persone coinvolte hanno un mese di tempo per lasciare gli immobili. In caso di mancato abbandono volontario entro i trenta giorni, le forze dell’ordine procederanno con lo sgombero.

Secondo quanto riferito, le 419 persone coinvolte nell’indagine sono accusate di invasione arbitraria finalizzata all’occupazione di edifici pubblici e non avrebbero mai pagato i canoni concessori.

Occupazione abusiva di appartamenti pubblici

L’occupazione abusiva di appartamenti pubblici è un fenomeno diffuso in molte città italiane, che crea problemi sia per le amministrazioni locali che per i cittadini onesti in cerca di una casa. L’occupazione senza titolo di proprietà è un reato penale, ma spesso le procedure legali per lo sgombero richiedono molto tempo.

Secondo la Procura di Napoli Nord, l’indagine condotta ha permesso di individuare e denunciare un numero significativo di persone coinvolte nell’occupazione abusiva degli appartamenti a Caivano. Il sequestro preventivo delle unità abitative è un importante passo per contrastare questo fenomeno e ripristinare la legalità.

Come sottolineato dalla Procura, “in caso di mancato abbandono volontario delle abitazioni entro i trenta giorni prescritti, si procederà con lo sgombero da parte delle forze dell’ordine”. Questa azione dimostra la determinazione delle autorità a far rispettare la legge e a tutelare il diritto alla proprietà.

L’occupazione abusiva di appartamenti pubblici è un problema che richiede una soluzione a lungo termine, che coinvolga sia le istituzioni che la società civile. È importante garantire l’accesso a una casa dignitosa a tutti i cittadini, ma è altrettanto importante far rispettare la legge e combattere l’abusivismo.

About The Author