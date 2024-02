Calcio: Tuchel, Klopp, Xavi in pole position per le panchine delle big - avvisatore.it

Thomas Tuchel seguirà le orme di Klopp e Xavi

Thomas Tuchel ha annunciato che lascerà la panchina del Bayern Monaco alla fine di questa stagione, unendosi a Jurgen Klopp e Xavi nel gruppo degli allenatori di big che diranno addio nel giugno 2024. Dopo Liverpool e Barcellona, anche Tuchel ha deciso di chiudere il suo ciclo, portando a tre il numero di panchine importanti che si libereranno. Si prospetta un periodo di cambiamenti e nuovi arrivi nel mondo degli allenatori.

Si profila un valzer di allenatori con traslochi e arrivi.

Possibili successori e situazioni da monitorare

Mentre il nome di Antonio Conte è stato associato al Bayern Monaco, Roberto De Zerbi è stato segnalato come possibile candidato per Liverpool e Barcellona. In Italia, si attendono sviluppi riguardo a Juventus e Milan, con le posizioni di Massimiliano Allegri e Stefano Pioli ancora incerte. Il Napoli cerca stabilità dopo tre cambi di allenatore in questa stagione, mentre la Roma deve decidere se confermare Daniele De Rossi. Nel frattempo, rimane aperto il destino di Maurizio Sarri alla Lazio.

Nelle prossime settimane potrebbero arrivare novità anche dall’Italia.

L’addio di Tuchel al Bayern Monaco

Thomas Tuchel lascerà il Bayern Monaco dopo meno di un anno di collaborazione. Arrivato il 24 marzo 2023, il tecnico tedesco ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Nonostante la vittoria in Bundesliga, Tuchel ha perso la Supercoppa tedesca e è stato eliminato in Coppa di Germania contro il Saarbrücken. Attualmente, il Bayern è secondo in campionato a otto punti dal Bayer Leverkusen e deve ribaltare il risultato negativo contro la Lazio in Champions League.

“Abbiamo concordato di terminare il nostro rapporto alla fine di questa stagione – ha dichiarato Tuchel -. Continuerò a dare il massimo con il mio staff per ottenere il successo fino all’ultimo giorno.”

Il Bayern Monaco è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione.

