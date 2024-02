Caldaroni: futuro dello scalo Reggio Calabria Ita garantito

Ita Airways: Nuove strategie per il futuro

Ita Airways, la compagnia aerea italiana di bandiera, ha presentato le sue nuove strategie per il futuro durante il convegno ‘Il Sistema Aeroportuale dello Stretto: quale futuro?’ a Reggio Calabria. Pietro Caldaroni, Responsabile commerciale e Relazioni Istituzionali di Ita Airways, ha condiviso i piani della compagnia per differenziare l’offerta e garantire connessioni di qualità verso destinazioni intercontinentali.

Concentrarsi sulla qualità e sulla differenziazione

Ita Airways si impegna a mantenere la sua presenza sui mercati e le destinazioni offerte fin dal 2021. Caldaroni ha sottolineato l’importanza di differenziare l’offerta rispetto ad altri vettori, offrendo un prodotto di qualità superiore. La compagnia aerea mira a garantire connessioni su Roma e Milano, e da lì verso destinazioni intercontinentali. Questo non solo per i calabresi, ma anche per i turisti che desiderano visitare la splendida città di Reggio Calabria.

Stabilizzazione e potenziamento delle rotte esistenti

Ita Airways non ha intenzione di introdurre nuovi voli sullo scalo di Reggio Calabria. Al contrario, la compagnia aerea punta alla stabilizzazione delle rotte esistenti. Caldaroni ha annunciato che Ita Airways offrirà due frequenze giornaliere su Roma e Milano, con l’obiettivo di stimolare il traffico e riempire gli aerei. Questa strategia mira a garantire un servizio affidabile e conveniente per i passeggeri che utilizzano l’aeroporto di Reggio Calabria.

La visione di Ita Airways per il futuro

In conclusione, Caldaroni ha sottolineato la determinazione di Ita Airways nel fornire un servizio di qualità e differenziato. Ha affermato: “Ita rimarrà ben salda su mercati e destinazioni che abbiamo offerto fin dal 2021. Sullo scalo di Reggio Calabria rimarremo importanti, differenziando l’offerta rispetto ad altri vettori, con un prodotto diverso e di qualità garantendo connessioni su Roma e Milano e da lì verso destinazioni intercontinentali sia per i calabresi ma anche e soprattutto per i turisti che vorranno visitare questa splendida città. Nuovi voli? No, sul Tito Minniti puntiamo alla stabilizzazione con due frequenze giornaliere su Roma e Milano, puntando a stimolare il traffico per riempire i nostri aerei“.

Ita Airways si impegna a fornire un servizio affidabile e di qualità, mantenendo una forte presenza sul mercato e garantendo connessioni convenienti per i passeggeri. Con la sua strategia di differenziazione e stabilizzazione delle rotte esistenti, la compagnia aerea mira a soddisfare le esigenze dei calabresi e dei turisti che desiderano visitare Reggio Calabria.

