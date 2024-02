Calderone: ipotesi omicidio sul lavoro nel crollo a Firenze

Marina Calderone: Riflessioni sulle Normative sul Lavoro

Marina Calderone, ministro del Lavoro, ha espresso la necessità di valutare ulteriori misure per contrastare le irregolarità nei rapporti di lavoro, incluso l’omicidio sul lavoro. Ha sottolineato che, nonostante esista già una normativa che prevede sanzioni per casi come l’omicidio colposo, è aperta a ulteriori riflessioni sulla sicurezza sul lavoro. Calderone ha dichiarato:

«Noi valutiamo tutto quello che serve per rendere ancora più incisiva l’azione nei confronti del contrasto a quelle che sono le forme di irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro.»

Sicurezza sul Lavoro: Focus sul Cantiere di Firenze

Durante una visita a Firenze, Marina Calderone ha discusso della possibile inclusione dell’omicidio sul lavoro nel codice penale, in seguito alla tragedia avvenuta in un cantiere della città. Quattro operai sono deceduti a seguito di un crollo, mentre altri sono rimasti feriti. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha sollevato la questione durante un punto stampa davanti al cantiere di un nuovo centro commerciale Esselunga.

Impegno per la Sicurezza sul Lavoro e l’Educazione

Il ministro Marina Calderone ha sottolineato l’importanza di garantire la sicurezza sul lavoro attraverso controlli rigorosi e, se necessario, l’implementazione di normative più incisive. Ha inoltre proposto che la sicurezza sul lavoro diventi una materia obbligatoria nelle scuole. Calderone ha affermato:

«La sicurezza sul lavoro dovrà essere una materia obbligatoria nelle scuole. La sicurezza sul lavoro non è una materia di contrapposizione politica, ma che bisogna ricercare un dialogo che consenta a tutti di poter dare il meglio in questi casi.»

«È difficile parlare dopo quello che ho visto. Voglio dire grazie ai vigili del fuoco, a chi sta lavorando per cercare di ritrovare l’ultimo operaio che manca all’appello. Sulla dinamica di quello che è successo io credo che sia ancora molto presto, ho letto, si fanno tante valutazioni e tante ricostruzioni. Lasciamo lavorare le autorità, i vigili del fuoco, gli operatori del lavoro, sono tutti quanti attivi e stanno facendo in modo di comprendere al meglio tutte le dinamiche.»

