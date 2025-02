Calenda rivela la sua trasformazione: “Ho perso 24 chili, ma non sono un modello

Ultimo aggiornamento il 18 Febbraio 2025 by Giordana Bellante

Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sul rapporto tra aspetto fisico e politica, in un’intervista a “Un Giorno da Pecora”, trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Durante la chiacchierata, Calenda ha rivelato di aver perso notevolmente peso, passando da 105 chili a meno di 81, e ha scherzato sul fatto che “meno chili possano significare più voti”.

La perdita di peso di Carlo Calenda

Carlo Calenda ha raccontato con un tono ironico il suo percorso di dimagrimento, affermando: “Sono dimagrito di 24 chili: non mi sento un fico ma sicuramente mi sento meglio”. Questa affermazione mette in luce non solo il suo cambiamento fisico, ma anche un possibile tentativo di avvicinarsi a un’immagine più snella e accattivante per il pubblico. La questione dell’aspetto fisico nella politica è un tema ricorrente, e Calenda sembra consapevole di come l’immagine possa influenzare le percezioni degli elettori.

Il leader di Azione ha anche accennato alla pressione sociale che spesso accompagna i politici riguardo alla loro immagine, suggerendo che l’aspetto fisico possa avere un impatto significativo sul consenso elettorale. La sua battuta, pur nella leggerezza, solleva interrogativi su quanto realmente conti l’immagine rispetto ai contenuti e alle proposte politiche. In un’epoca in cui i social media amplificano l’importanza dell’immagine, Calenda si inserisce in un dibattito più ampio su come i leader politici debbano presentarsi al pubblico.

Le riflessioni su Sanremo

Durante l’intervista, Calenda ha anche toccato argomenti più leggeri, come il famoso festival di Sanremo. Rispondendo a una domanda su se avesse seguito l’ultima edizione, ha scherzato dicendo: “Macché, l’ultima edizione che ho visto era quella con ospiti i Duran Duran”. Tuttavia, ha poi precisato di riferirsi a un festival condotto da Pippo Baudo nel 1985, dimostrando così il suo distacco dalle edizioni più recenti.

Questa affermazione non solo rivela il suo senso dell’umorismo, ma offre anche uno spaccato della sua personalità. Calenda sembra preferire un approccio più nostalgico e meno incline a seguire le tendenze attuali, il che potrebbe riflettersi anche nel suo modo di fare politica. La sua mancanza di interesse per il festival attuale potrebbe essere interpretata come una critica alla superficialità di alcuni eventi mediatici, che spesso distolgono l’attenzione da questioni più rilevanti.

La denuncia contro Facebook

In un passaggio più serio dell’intervista, Calenda ha annunciato la sua intenzione di denunciare Facebook per non aver rimosso un video falso in cui veniva riprodotto tramite intelligenza artificiale. Nel video, il leader di Azione appariva mentre consigliava un investimento, ingannando così molti utenti. “Lo so perché tantissime persone mi hanno mandato delle mail per dirmelo”, ha dichiarato Calenda, evidenziando la preoccupazione per le conseguenze di tali contenuti ingannevoli.

Questa situazione solleva interrogativi importanti sulla responsabilità delle piattaforme social nel monitorare e rimuovere contenuti falsi. Calenda ha sottolineato che queste pratiche devono essere vietate, poiché possono danneggiare le persone e compromettere la fiducia nel discorso pubblico. La sua decisione di procedere legalmente contro Facebook evidenzia la crescente necessità di regolamentare l’uso dell’intelligenza artificiale e la diffusione di informazioni false, un tema di rilevanza sempre maggiore nel panorama politico attuale.