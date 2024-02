Calenda, Scott, Buti, Battisti e Soncini: ospiti di “Amici e nemici” su Radio24

Carlo Calenda e la politica interna ed estera

Nella prossima puntata di “Amici e nemici – l’informazione della settimana”, i conduttori Lucia Annunziata e Daniele Bellasio avranno come ospite Carlo Calenda, Senatore e Segretario del partito Azione. Durante l’intervista, verranno affrontati i temi più scottanti della politica interna ed estera. Sarà l’occasione per discutere delle questioni che stanno attualmente agitando il panorama politico italiano e internazionale.

Antonella Scott e la morte di Alexej Navalny

Antonella Scott, giornalista del Sole 24 Ore esperta di Russia, sarà intervistata per parlare della morte dell’oppositore russo Alexej Navalny. Questo tragico evento ha scosso l’opinione pubblica internazionale e sollevato interrogativi sulla situazione politica in Russia. Durante l’intervista, Scott fornirà approfondimenti e analisi sulla vicenda, offrendo una prospettiva informata e autorevole.

“La morte di Navalny rappresenta un grave colpo per la democrazia in Russia. È importante che il mondo rimanga vigile e che si faccia tutto il possibile per garantire giustizia e trasparenza in questa vicenda“, afferma Antonella Scott.

Giorgio Battisti e il conflitto a Gaza

Il Generale di Corpo d’Armata Giorgio Battisti sarà invitato a parlare delle ultime evoluzioni del conflitto a Gaza e della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. La situazione in Medio Oriente è estremamente delicata e richiede una profonda comprensione delle dinamiche geopolitiche in gioco. Durante l’intervista, Battisti condividerà la sua esperienza e le sue opinioni sulle possibili soluzioni per raggiungere una pace duratura nella regione.

Marco Buti e il futuro dell’Europa

Marco Buti, professore all’European University Institute di Firenze e già capo di gabinetto del Commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni e direttore generale alla Commissione europea, si unirà alla trasmissione per discutere del futuro dell’Europa in vista delle elezioni di giugno e delle crisi internazionali in corso. Sarà l’occasione per analizzare le sfide e le opportunità che l’Unione Europea dovrà affrontare nei prossimi anni, nonché per valutare le possibili strategie per rafforzare l’integrazione europea.

Durante la puntata di “Amici e nemici – l’informazione della settimana”, i conduttori e gli ospiti cercheranno di offrire una panoramica completa e approfondita sugli argomenti trattati, fornendo al pubblico una prospettiva informata e autorevole. Non perdete l’appuntamento con questa interessante trasmissione, in onda tutti i sabati dalle 8.30 alle 10.

About The Author