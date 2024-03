Calendario Serie Tv Italia 2024: Date di Partenza delle Serie TV Internazionali e Italiane

Panoramica del Calendario Serie Tv 2024

Il mondo delle serie TV è sempre in fermento, con una vasta gamma di titoli sia internazionali che italiani che catturano l’attenzione del pubblico. Le date di partenza delle serie in Italia e all’estero spesso non coincidono, creando un calendario fitto di appuntamenti da non perdere. Questo articolo offre una panoramica dettagliata delle serie TV che usciranno nel corso del 2024 in Italia, tra canali in chiaro, Sky e le principali piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ e Paramount+.

Serie TV in Arrivo a Marzo

Dal mese di marzo, diverse serie TV appassionanti faranno il loro debutto su varie piattaforme. Tra queste, “Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin” su Apple TV+, “Resident Alien” su Netflix, “Blood & Water” su Netflix, “Mamla Legal hai” su Netflix e “Furies” su Netflix promettono di intrattenere il pubblico con storie avvincenti e personaggi indimenticabili. Inoltre, “I fiumi di Porpora – La serie” su Rai 4 e “Antonia” su Prime Video offriranno ulteriori opzioni per gli amanti delle serie TV.

Nuove Uscite ad Aprile e Maggio

Il mese di aprile porta con sé l’attesa serie “Ripley” su Netflix, “Star Trek Discovery” su Paramount+, “Sugar” su Apple TV+ e “Mary&George” su Sky, mentre il mese di maggio vedrà l’uscita di titoli come “Un Gentiluomo a Mosca” sulla piattaforma Paramount+. Inoltre, su Apple TV+ arriveranno nuove stagioni di serie come “Loot” e “Trying”, offrendo un mix di suspense, dramma e azione per i telespettatori.

Anticipazioni per Giugno e Agosto

A giugno, i fan potranno godersi il ritorno di “Bridgerton” su Netflix e “Presumed Innocent” su Apple TV+, mentre ad agosto “The Umbrella Academy” su Netflix concluderà la sua quarta e ultima stagione. Con questi nuovi arrivi e molte altre serie in arrivo nel corso dell’anno, il 2024 si prospetta ricco di emozioni per tutti gli appassionati di serie TV.