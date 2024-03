Calendario Serie TV USA e UK 2024: Novità e Anticipazioni

Il mondo delle serie TV si prepara a regalare emozioni e intrattenimento senza fine nell’anno 2024. Le novità non si fanno attendere, con titoli attesi e stagioni tanto attese. Scopriamo insieme cosa ci riserva il calendario per i prossimi mesi.

Marzo 2024: Tra Debuttanti e Ritorni

Il mese di marzo si apre con una carrellata di imperdibili debutti e ritorni di serie amatissime. Gli appassionati possono segnare in agenda le date di rilascio per non perdersi neanche un episodio. Da BMF a The Regime, passando per The Cleaning Lady e Mary & George, l’offerta televisiva è ricca di proposte accattivanti.

Aprile 2024: Da American Horror Story a The Sympathizer

Mentre la primavera sboccia, i telespettatori sono pronti ad immergersi nelle trame avvincenti che solo le serie TV sanno offrire. In aprile, American Horror Story: Delicate fa il suo ritorno con la seconda parte della stagione, mentre The Sympathizer si prepara a conquistare il pubblico con la sua storia coinvolgente. Un mese ricco di sorprese e imperdibili appuntamenti televisivi, che promette emozioni senza fine.