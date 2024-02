Califano: Chirurgo plastico conferma “Lifting guance”

Franco Califano: il paziente ideale

Il celebre cantautore Franco Califano è stato un paziente ideale per il docente di Chirurgia plastica all’università Unicamillus, Maurizio Valeriani. In un’intervista all’Adnkronos Salute, Valeriani racconta con entusiasmo il suo incontro con il ‘Califfo’ e svela alcuni dettagli sul ricorso del cantante a qualche ritocco estetico. “Dopo che gli avevo fatto il lifting mi invitò a teatro e, con mia massima sorpresa ed emozione, mi presento al pubblico come il suo chirurgo plastico”, rivela Valeriani.

Un lifting per un volto invecchiato

Valeriani spiega che l’operazione su Califano risale a circa vent’anni fa, quando il cantante aveva circa 65 anni e desiderava correggere alcuni segni di invecchiamento, in particolare l’abbassamento delle guance che alteravano il suo viso. “Abbiamo fatto un lifting classico, ma parziale, limitato appunto alle guance”, spiega il chirurgo. Nonostante la differenza di età e professione, tra Califano e Valeriani si creò subito un’intesa, tanto che il cantante invitò il chirurgo ai suoi concerti e i due cenarono insieme più volte.

Un paziente diligente e affascinante

Valeriani descrive Califano come un paziente perfetto, sempre attento alle indicazioni e controllato. Nonostante avesse timore del dolore, non lo dimostrava mai. Durante le visite, il cantante non mancava mai di raccontare le sue avventure, creando un’atmosfera piacevole e distesa. “Come tutti gli uomini aveva timore del dolore ma non lo dava a vedere. Anzi, nelle visite con lui, anche quando doveva togliere i punti, non mancavano mai i racconti delle sue avventure”, conclude Valeriani.

