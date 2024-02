Call My Agent Italia 2: trailer e guest stars della nuova stagione

“Call My Agent Italia 2”: Anticipazioni sulla Seconda Stagione

Call My Agent Italia 2, la serie remake del cult Dix pour cent, si prepara a fare il suo ritorno sul piccolo schermo. La produzione di Sky Studios e Palomar porta in scena una nuova stagione ricca di segreti e situazioni esilaranti che coinvolgono il mondo dello spettacolo italiano. Diretta da Luca Ribuoli e scritta da Lisa Nur Sultan, Federico Baccomo e Dario D’Amato, la comedy promette di regalare al pubblico sei nuovi episodi avvincenti.

La Claudio Maiorana Agency (CMA), agenzia di spettacolo immaginaria con sede a Roma, è pronta a tornare con tutte le sue sfide e divertenti disavventure. I protagonisti, tra cui Michele Di Mauro , Sara Drago e Maurizio Lastrico , affronteranno nuovi ostacoli e sorprese inaspettate.

Nella seconda stagione, i fan potranno ritrovare anche i personaggi di Monica, Pierpaolo e Camilla, insieme a Kaze nel ruolo di Sofia e Emanuela Fanelli nei panni di Luana Pericoli. Ogni episodio vedrà la partecipazione di grandi nomi dello spettacolo italiano, come Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi e Gabriele Muccino, che interpreteranno se stessi in situazioni esilaranti.

Guest Star e Trame Avvincenti

Il primo episodio sarà dedicato alla memoria di Marzia Ubaldi e vedrà la partecipazione di Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi, alle prese con una sceneggiatura disastrosa. Gli agenti della CMA dovranno fare di tutto per evitare un vero flop.

Gabriele Muccino sarà il protagonista assoluto del secondo episodio, portando scompiglio nell’agenzia con la sua presenza. Claudio Santamaria e Serena Rossi saranno invece le guest star dei seguenti episodi, regalando al pubblico momenti esilaranti e sorprendenti.

La magia e l’intrigo continueranno con Elodie nel quinto episodio e Sabrina Impacciatore nel sesto, che vivrà il suo sogno sul palco del Festival di Venezia. Le trame si intrecceranno tra segreti svelati e situazioni imprevedibili, regalando al pubblico una serie avvincente e divertente.

Call My Agent Italia 2 andrà in onda in esclusiva su Sky e in streaming su NOW a partire dal 22 marzo. Gli appassionati dello showbiz non possono perdersi questa nuova stagione ricca di colpi di scena e risate. Segui tutte le novità su optimagazine.com per non perdere neanche un dettaglio di questa avventura nel dietro le quinte dello spettacolo italiano.

