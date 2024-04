Call My Agent Italia 3: Tutte le novità sulla terza stagione

Introduzione:

La serie tv italiana Call My Agent Italia 3, remake della celebre serie francese Dix pour cent, è pronta a tornare con un terzo ciclo di episodi che promettono di regalare al pubblico nuove avventure e colpi di scena. Le anticipazioni sulla terza stagione hanno già iniziato a circolare, suscitando l’interesse dei fan e degli appassionati di fiction. Scopriamo insieme cosa ci riserva il futuro della Claudio Maiorana Agency di Roma.

Data di uscita di Call My Agent Italia 3

La terza stagione di Call My Agent Italia 3 dovrebbe approdare sul piccolo schermo nel corso del 2025, con molta probabilità nella seconda metà dell’anno. Attualmente in fase di scrittura, le riprese non sono ancora iniziate, pertanto bisognerà aspettare ulteriori conferme da parte di Sky per conoscere la data ufficiale di debutto dei nuovi episodi. *Non resta che pazientare e prepararsi ad immergersi nuovamente nel mondo dei talent agent più famosi d’Italia.*

Trama e anticipazioni sulla terza stagione

La terza stagione di Call My Agent Italia 3 continuerà a raccontare le vicende della Claudio Maiorana Agency di Roma, un’avvincente agenzia di spettacolo alle prese con agenti, assistenti e celebrità dalle personalità sempre più complesse e imprevedibili. La serie si pone l’obiettivo di esplorare in maniera ironica e scanzonata il mondo dello star system italiano, mettendo in luce i lati più bizzarri e inaspettati del dietro le quinte del mondo dello spettacolo.

Il cast di Call My Agent Italia 3: Conferme e ipotesi

Il cast della terza stagione di Call My Agent Italia 3 sarà guidato da Michele Di Mauro, Sara Drago e Maurizio Lastrico nei loro rispettivi ruoli di agenti Vittoria, Lea e Gabriele. È probabile che anche gli assistenti interpretati da Sara Lazzaro, Paola Buratto, Francesco Russo e Pietro De Nova torneranno a far parte della serie, insieme ai personaggi di Emanuela Fanelli e Corrado Guzzanti. *Le indiscrezioni sulle guest star e sulle nuove dinamiche all’interno della CMA stanno alimentando l’attesa dei fan, pronti a vivere nuove emozioni insieme ai loro personaggi preferiti.*