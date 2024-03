Cambiamento Radicale: Lucky John e l’Intervento di Cheratopigmentazione

Lucky John, il tiktoker italiano seguitissimo sia su Instagram che su Tiktok, ha recentemente sconvolto i suoi follower con un cambiamento radicale attraverso un intervento di chirurgia estetica. L’ex colore castano chiaro dei suoi occhi è stato trasformato in un brillante tonalità di celeste, grazie alla cheratopigmentazione, un procedimento che gli ha permesso di realizzare uno dei suoi sogni più grandi.

L’Esperienza di Lucky John con la Cheratopigmentazione

Il tiktoker Lucky John ha condiviso con il suo pubblico il motivo dietro la sua decisione di sottoporsi a un intervento di cheratopigmentazione per cambiare il colore dei suoi occhi. Attraverso video e post sui social media, ha raccontato che non si sentiva in sintonia con il suo aspetto originale e che il cambiamento era parte di un processo personale di accettazione e realizzazione di sé.

Il Prezzo dell’Estetica: Costi e Dettagli dell’Intervento di Lucky John

Nonostante l’intervento di cheratopigmentazione sia stato descritto come indolore e veloce da Lucky John, i costi associati ad esso sono tutt’altro che accessibili a tutti. Il prezzo può variare notevolmente, situandosi tra gli 8.990 e i 9.760 euro, a seconda dell’intensità del pigmento scelto e della clinica specializzata. Questo aspetto solleva interrogativi riguardo all’accessibilità della chirurgia estetica a un’ampia fascia di persone.