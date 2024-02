Camera di Commercio di Roma: Orgogliosi del primo provvedimento in Ue, ma l’Ai Act va monitorato

L’Europa si pone come leader nella regolamentazione dell’intelligenza artificiale

L’Europa si sta facendo avanti come pioniere nella regolamentazione dell’intelligenza artificiale (IA), con l’obiettivo di controllare e governare questa potente tecnologia. Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa durante l’evento “Governare l’Intelligenza Artificiale – Dove siamo, dove dobbiamo arrivare” organizzato a Roma insieme a Maker Faire Rome.

Tagliavanti ha evidenziato come l’IA stia diventando sempre più presente nella nostra società, affermando: “Tutte le nostre imprese stanno lavorando direttamente o indirettamente con l’intelligenza artificiale. C’è stata una rapidità con cui è entrata nella nostra società che ne dimostra la sua potenza.”

L’Europa si posiziona come un attore chiave nella regolamentazione dell’IA, con l’obiettivo di garantire che questa tecnologia sia utilizzata in modo responsabile e in linea con i valori europei. L’Unione Europea ha recentemente adottato il primo provvedimento in tal senso, l’AI Act, che mira a stabilire un quadro normativo per l’utilizzo dell’IA.

L’importanza di un polo europeo per il controllo dell’intelligenza artificiale

Secondo Tagliavanti, è fondamentale che l’Europa abbia un polo in grado di controllare l’IA e le sue implicazioni. Attualmente, le decisioni più importanti in materia di tecnologie vengono prese negli Stati Uniti e in India. Tuttavia, l’Europa non può permettersi di rimanere indietro e subire le conseguenze di queste decisioni.

Tagliavanti ha sottolineato: “Non possiamo passare il tempo a sapere cosa accade altrove e subirne le conseguenze. È importante che gli europei abbiano un polo in grado di controllare l’IA.” L’Europa ha una forte tradizione di valorizzazione della dimensione culturale, sociale ed umana, e questo dovrebbe essere un punto di forza nella regolamentazione dell’IA.

Monitorare l’efficacia dell’AI Act

Nonostante l’importanza dell’AI Act, Tagliavanti ha sottolineato la necessità di monitorarne l’efficacia nel tempo. “Lo dovremmo monitorare, però dobbiamo essere orgogliosi che l’Europa sia stata la prima grande area ad aver fatto questo provvedimento”, ha affermato.

L’AI Act rappresenta un passo significativo verso una regolamentazione più rigorosa dell’IA, ma sarà necessario valutarne l’impatto e apportare eventuali modifiche in base all’evoluzione della tecnologia e delle esigenze della società.

In conclusione, l’Europa si sta posizionando come leader nella regolamentazione dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di controllare e governare questa tecnologia in modo responsabile. L’AI Act rappresenta un primo passo importante, ma sarà fondamentale monitorarne l’efficacia nel tempo. L’Europa ha la possibilità di creare un polo in grado di controllare l’IA e di farlo nel rispetto dei valori europei, valorizzando la dimensione culturale, sociale ed umana.

