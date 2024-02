Camion cisterna ribaltato causa code sulla A14 tra Pesaro e Fano

Incidente stradale chiude tratto autostradale tra Pesaro e Fano dell’A14

Un incidente stradale ha causato la chiusura del tratto autostradale tra Pesaro e Fano dell’A14. L’incidente è avvenuto all’altezza del km 162, quando un camion cisterna che trasportava liquido alimentare si è ribaltato. Fortunatamente, non sono stati coinvolti altri veicoli.

Intervento delle autorità e delle squadre di soccorso

Le autorità competenti sono immediatamente intervenute sul luogo dell’incidente. Le squadre dei vigili del fuoco di Pesaro hanno collaborato con il personale del 118 per estrarre il conducente dalla cabina del camion. Inoltre, sono state inviate sul posto le pattuglie della polizia stradale, i soccorsi meccanici e il personale della Direzione 7/o Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Traffico bloccato e alternative consigliate

A causa della chiusura del tratto autostradale, il traffico è bloccato all’interno dell’area interessata e si registrano code in direzione Ancona. Per gli utenti diretti verso Ancona, si consiglia di uscire a Pesaro e seguire la viabilità ordinaria fino alla stazione di Fano, dove sarà possibile rientrare in autostrada.

Questo incidente stradale ha causato la chiusura del tratto autostradale tra Pesaro e Fano dell’A14. Le autorità competenti sono intervenute prontamente per garantire la sicurezza sul luogo dell’incidente e le squadre di soccorso stanno lavorando per rimuovere il camion ribaltato. Nel frattempo, si consiglia agli automobilisti di seguire le indicazioni fornite e di prestare attenzione alle code e ai possibili rallentamenti.

