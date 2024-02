Campagna elettorale distorta da insulti e volgarità contro Mattarella

Sergio Mattarella condanna la violenza verbale in politica

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso la sua preoccupazione riguardo alla crescente ondata di violenza verbale in ambito politico. Durante un incontro con studenti al Quirinale, ha condannato fermamente gli atti di aggressività verbale e mancanza di rispetto, sottolineando che tali comportamenti minano il confronto politico sano. In merito a ciò, ha dichiarato:

«Si assiste a una intollerabile serie di manifestazioni di violenza: insulti, volgarità di linguaggio, interventi privi di contenuto ma colmi di aggressività verbale, perfino effigi bruciate o vilipese, più volte della stessa Presidente del Consiglio, alla quale va espressa piena solidarietà».

Appello per il ripristino della dignità politica

Mattarella ha evidenziato come tali episodi compromettano la dignità della politica, sostituendola con manifestazioni che ne negano il valore intrinseco. Ha espresso la speranza che la politica possa riaffermare la propria autenticità e ritrovare la sua essenza migliore al più presto. Il presidente ha sottolineato l’importanza del confronto politico costruttivo, della contrapposizione di idee e proposte in un clima di rispetto reciproco e competizione leale, anche in vista di scadenze elettorali.

Bruciato un fantoccio raffigurante Giorgia Meloni in una manifestazione a Montesacro

Nel contesto di una manifestazione tenutasi il 22 febbraio a Montesacro, circa 1200 persone si sono riunite in memoria di Valerio Verbano, militante di Autonomia Operaia ucciso a Roma 44 anni fa. Durante l’evento, un fantoccio di cartone raffigurante la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, è stato bruciato da alcuni partecipanti. Le immagini dell’atto sono state registrate dalla Polizia scientifica, che ha avviato indagini per fare luce sull’accaduto e identificare i responsabili di questo gesto provocatorio.

