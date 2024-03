Can Yaman: dalla beneficenza all’inclusività nella verde Umbria

Visita al Centro di Riabilitazione ad Assisi

Can Yaman, noto attore e modello turco, ha recentemente fatto visita al Centro di eccellenza umbro per la riabilitazione e la cura ad Assisi, dedicato ai bambini e ragazzi con disabilità grave e gravissima. Durante la sua esperienza, Can Yaman ha avuto modo di interagire e giocare con i giovani ospiti, condividendo momenti di gioia e supporto.

Un gesto di generosità e sostegno

Durante la sua visita, Can Yaman ha avuto l’opportunità di conoscere da vicino la realtà dei ragazzi assistiti presso l’Istituto Serafico. Attraverso la sua associazione benefica Can Yaman for Children , l’attore ha donato tre dispositivi medico-sanitari di fondamentale importanza per gli ambulatori della struttura. Questi strumenti, tra cui un pulsiossimetro e un aspiratore per pazienti disfagici, sono stati accolti con gratitudine e rappresentano un prezioso contributo per migliorare la qualità dell’assistenza offerta.

Riflessioni sull’inclusività e il rispetto

Durante il suo soggiorno ad Assisi, Can Yaman ha evidenziato l’importanza del rispetto e dell’inclusività nella società contemporanea. L’attore ha sottolineato come la cura e l’attenzione verso ogni singolo individuo, indipendentemente dalle sue condizioni fisiche o sociali, siano fondamentali per promuovere valori di dignità e uguaglianza. Attraverso le sue azioni e le sue parole, Can Yaman ha mostrato un forte impegno nel sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di accogliere la diversità come un valore positivo e arricchente per la comunità nel suo insieme.