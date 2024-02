Candidato Fulvio Abbate in lizza per il Premio Strega - avvisatore.it

Fulvio Abbate in Gara per il Premio Strega

Fulvio Abbate ha visto il suo romanzo “Lo Stemma” essere presentato alla 74esima edizione del Premio Strega dalla scrittrice Sandra Petrignani. Questo dopo che inizialmente era stato respinto per essere stato autocandidato, ma ora è ufficialmente in gara grazie alla segnalazione di Petrignani, uno dei 400 Amici della domenica, come vengono chiamati i giurati del prestigioso premio letterario romano.

Abbate, su Facebook, ha dichiarato: “Ho accolto la disponibilità di Sandra Petrignani a presentare ‘Lo Stemma’ al Premio Strega; l’avventura ricomincia. Deciso, si va”. Tuttavia, in seguito ha espresso dubbi sulla situazione attuale del panorama letterario, definendola “spettrale” e caratterizzata da ambizioni tristi e insignificanti. Ha sottolineato la mancanza di autenticità e di senso nella letteratura contemporanea.

Partecipazione Emotiva a Zero per Fulvio Abbate

Nonostante le incertezze espresse, Fulvio Abbate ha ribadito il suo impegno a partecipare al Premio Strega, rispondendo a un’amica su Facebook che il suo livello di partecipazione emotiva è “pari allo zero”. Questo dopo che il Comitato di gestione del Premio Strega aveva inizialmente valutato negativamente l’ammissibilità del suo romanzo “Lo Stemma” a causa dell’autocandidatura.

L’autore aveva inizialmente annunciato l’autocandidatura del suo libro “Lo Stemma” al Premio Strega come una scelta politica contro l'”amichettismo”. Dopo la valutazione negativa del Comitato di gestione, il romanzo è stato ammesso in gara grazie alla presentazione ufficiale di Sandra Petrignani.

“Lo Stemma” di Fulvio Abbate: Un Ritratto Impietoso della Società

Il romanzo “Lo Stemma” presentato dalla casa editrice La nave di Teseo viene descritto come “l’anti-Gattopardo del XXI secolo”, offrendo un ritratto impietoso della mediocrità presente nella società contemporanea. Ambientato nella Palermo degli anni Duemila, il libro segue le vicende di Costanza Redondo di Cosseria, una principessa mediocre oggetto di messaggi ingiuriosi che mettono in discussione la sua moralità sessuale.

Il romanzo esplora un mondo popolato da personaggi eccentrici come Vittoria, un monsignore aspirante artista, e Blanche, una fanciulla francese in cerca del suo zenit erotico in Sicilia. Attraverso le loro storie, il libro affronta temi etici e sociali, mettendo in luce la mediocrità come unica forma di talento accettabile nella società contemporanea.

Questo romanzo promette di offrire una visione critica e provocatoria della realtà, attraverso una narrazione ricca di personaggi bizzarri e situazioni surreali, che riflettono le contraddizioni e le ambizioni della società moderna.

