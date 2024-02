Canzoni Sanremo 2024: Similitudini musicali tra i brani in gara

Sanremo 2024: Le Canzoni che Suscitano Accuse di Plagio

Il Festival di Sanremo 2024, giunto alla sua 74esima edizione, ha dato il via a una nuova stagione di emozioni, sorprese e, inevitabilmente, polemiche sulla presunta somiglianza tra i brani in gara e altri successi del passato. La ricerca di possibili plagi o omaggi più o meno voluti è una costante fin dalla prima edizione del Festival nel 1951. Le storie di brani accusati di imitazioni o influenze non mancano nel corso degli anni. Un esempio illustre è rappresentato dalla canzone “La luna si veste d’argento” di Nilla Pizzi e Achille Togliani, che nel 1951, l’autrice del testo, Ornella Ferrari, fu accusata di aver copiato una poesia di Guido Gozzano. Le similitudini tra le canzoni non sono una novità, e nel corso degli anni ci sono stati diversi episodi curiosi e dibattuti. Ad esempio, nel 1997 la canzone “Laura non c’è” di Nek fu accusata di somigliare a “Più ci penso” di Gianni Bella, mentre nel 2001 i Sottotono presero spunto per “Mezze Verità” da una canzone degli N-Sync.

Le Canzoni di Sanremo 2024 che Suscitano Accuse di Plagio

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2024, tutti e 30 i cantanti in gara si sono esibiti con i loro singoli appositamente pensati per l’occasione. Tra le similitudini più discusse c’è stata quella tra “Sinceramente” di Annalisa e la hit di Kylie Minogue “Can’t Get You Out of My Head”. Anche il brano “Diamanti grezzi” di Clara ha evocato ricordi di “Di sole e d’azzurro”, famosa canzone di Giorgia, e nel panorama rap si sono riscontrate similitudini, come nel caso di “I p’ me, tu p’ te” di Geolier che ricorda “Cenere” di Lazza. Inoltre, “Fragili” de Il Tre sembra replicare l’intonazione dei Club Dogo nella loro canzone “Fragili feat. Arisa”.

Sui social in tantissimi hanno visto delle somiglianze tra il fraseggio e gli accordi della canzone di Alessandra Amoroso “Fino a qui” con “Un mondo d’amore” di Gianni Morandi, oppure in tantissimi hanno accusato di plagio Alfa con la sua canzone “Vai!” per essere fin troppo simile a “Run” degli One Republic (e anche il titolo sembra una traduzione non letterale). Il bridge della canzone di Rose Villain “Click Boom” sembra essere invece una citazione involontaria alla viralissima “Control” di Zoe Weens.

Sanremo 2024 e le Accuse di Plagio: Le Numerose Polemiche sulle Canzoni in Gara

La presenza di similitudini tra le canzoni in gara al Festival di Sanremo 2024 ha suscitato diverse reazioni, tra cui anche qualche polemica. Tuttavia, resta il fatto che il Festival continua ad essere una vetrina per nuovi talenti e per la musica italiana in generale. L’importante è che, nonostante le influenze e le ispirazioni, ogni artista porti il proprio contributo personale e riesca a creare qualcosa di unico e originale. Come ha sottolineato Gianni Morandi durante una recente intervista: “La musica è un linguaggio universale, e spesso ci sono delle sovrapposizioni tra le canzoni. L’importante è che ogni artista riesca a mettere il proprio stile e la propria anima in ciò che crea“. Quindi, nonostante le accuse di plagio, il Festival di Sanremo 2024 continua a regalare momenti di grande emozione e a far parlare di sé, confermandosi come uno degli eventi musicali più attesi e discussi dell’anno.

