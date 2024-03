Caos sull’A1: Tir si Ribalta Bloccando il Traffico per Chilometri

Incidente che Interrompe la Circolazione verso Sud

Questa mattina, un incidente sull’ A1 ha generato caos, con un tir ribaltatosi al chilometro 626. Le conseguenze sono state immediate, bloccando completamente l’arteria stradale. Sul luogo sono giunti prontamente soccorso sanitario, vigili del fuoco, polizia stradale e personale di Autostrade per l’Italia. La situazione ha richiesto l’interdizione iniziale del tratto tra Frosinone e Ceprano in direzione Napoli. Successivamente, per alleggerire il traffico che si era formato fino a Frosinone, la chiusura è stata estesa fino ad Anagni.

Intervento e Riapertura della Carreggiata

Intorno a mezzogiorno, il tratto precedentemente chiuso è stato finalmente riaperto e ora il transito avviene su due sole corsie, riducendo notevolmente i disagi per i viaggiatori. Mentre le operazioni di soccorso e ripristino proseguono, le autorità competenti lavorano con impegno per ripristinare la normale circolazione sulla strada. La situazione, seppur momentaneamente risolta, ha comunque causato disagi e messo alla prova la pazienza di coloro che hanno affrontato le lunghe code.