Carlo III e il cancro: analisi degli scenari futuri dopo la divulgazione delle notizie sulla sua malattia

Ipotesi di abdicazione: il precedente storico e la linea di successione

La notizia del cancro diagnosticato a re Carlo III, diffusa da Buckingham Palace, ha sollevato una serie di interrogativi sulle sue reali condizioni di salute e sulla sua capacità di continuare a regnare. In caso di abdicazione, il principe William sarebbe il suo successore diretto, essendo il primo nella linea di successione al trono britannico.

L’abdicazione di un sovrano britannico è un evento estremamente raro nella storia della monarchia inglese. L’ultimo caso risale al lontano 1936, quando il re Edoardo VIII rinunciò alla corona per sposare Wallis Simpson, un’attrice americana divorziata. A quel tempo, il matrimonio con una persona divorziata era considerato un tabù nella famiglia reale britannica.

Se Carlo dovesse abdicare, il principe William prenderebbe il suo posto come re, essendo già il capo di Stato dal 2022. Il primo nella linea di successione dopo William sarebbe suo figlio, il principe George, seguito dalla principessa Charlotte, il principe Louis, il duca di Sussex Harry, il principe Archie, la principessa Lilibet e infine il duca di York Andrea. Nonostante le controversie che li circondano, sia Harry che Andrea rimangono nella linea di successione al trono.

Il secondo scenario: il Regency Act

Tuttavia, l’abdicazione non è l’unico scenario possibile in caso di cattiva salute del re. Secondo Bob Morris, ricercatore associato onorario presso la Constitution Unit dell’University College London, potrebbe entrare in gioco il Regency Act. Questa legge verrebbe attivata se il re diventasse incapace di parlare o muoversi a causa di una malattia grave.

Il Regency Act, la cui versione più recente risale al 2022, aggiornando quella del 1937, disciplina proprio questo tipo di emergenza e prevede che i “Counsellors of State” sostituiscano il re nelle sue funzioni. In questo caso, oltre al principe William, la regina Camilla assumerebbe un ruolo di rilievo. Inoltre, sarebbero qualificati a svolgere gli affari del re anche il principe Harry, il principe Andrea e sua figlia maggiore, la principessa Beatrice.

È interessante notare che fu lo stesso Carlo a chiedere al Parlamento di aggiornare la lista dei Counsellors of State, includendo anche sua sorella Anna e suo fratello minore Edoardo, considerando che al momento sia il principe Andrea che il principe Harry sono stati esclusi dalla famiglia reale britannica.

Un futuro incerto per la monarchia britannica

La notizia del cancro di re Carlo III ha scatenato una serie di speculazioni sul futuro della monarchia britannica. Sebbene sia ancora prematuro fare previsioni definitive, è evidente che la salute del sovrano avrà un impatto significativo sul destino della corona.

Che si tratti di un’abdicazione o dell’attivazione del Regency Act, il passaggio del potere alla prossima generazione sembra inevitabile. Il principe William, con la sua esperienza e la sua popolarità, sembra essere il candidato più probabile per succedere a suo padre.

Tuttavia, solo il tempo dirà quale sarà il destino della monarchia britannica e come si svilupperanno gli eventi successivi alla notizia del cancro di re Carlo III. Ciò che è certo è che il Regno Unito si trova di fronte a un momento di transizione e che il futuro della corona dipenderà dalle decisioni prese dalla famiglia reale e dal popolo britannico.

