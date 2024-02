Carlo III e la diagnosi di cancro: futuro della Corona dopo l’abdicazione e il Regency Act

Re Carlo III affronta una diagnosi di cancro: la situazione preoccupa la Corona

La notizia della diagnosi di cancro di Re Carlo III ha colto tutti di sorpresa. Dopo un intervento alla prostata la scorsa settimana, la situazione si è rivelata più grave del previsto. Nonostante i medici non abbiano ancora divulgato la diagnosi specifica, è stato confermato che non si tratta di cancro alla prostata. Il Re ha già iniziato le cure, ma la situazione ha messo in allarme la Corona, che sta valutando diverse opzioni per affrontare questa difficile fase per la Monarchia Inglese.

L’opzione dell’abdicazione in favore di William

Una delle possibilità per Re Carlo sarebbe quella di abdicare in favore del Principe William. Questa sarebbe una scelta molto rara, che si è verificata l’ultima volta quando Re Giorgio ha preso il posto del fratello Edoardo VIII, che aveva deciso di sposare Wallis Simpson, una donna divorziata. Se Re Carlo dovesse abdicare, William salirebbe al trono e George diventerebbe il primo nella linea di successione. È interessante notare che nonostante il Principe Harry non faccia più parte della Royal Family, rimarrebbe comunque quarto nella linea di successione.

Il Regency Act come alternativa

Un’altra opzione che potrebbe essere adottata è quella del Regency Act, una legge che prevede che i membri del Counsellors of State governino al posto del Re nel caso in cui egli non sia in grado di esercitare i suoi poteri a causa di malattia o debolezza. Questa legge è stata aggiornata nel 2022 e, se applicata, darebbe un ruolo di grande importanza a Camilla all’interno della Corona. Su richiesta di Carlo, il Regency Act è stato modificato per escludere sia il Principe Harry, che non fa più parte della Royal Family, che il Principe Andrea, coinvolto in vari scandali come il caso Epstein. Allo stesso tempo, sono stati inclusi nel Counsellors anche la Principessa Anna e il Principe Edoardo.

La situazione attuale è ancora incerta, ma la Corona sta valutando attentamente le prossime mosse da intraprendere. Nel frattempo, l’attenzione di tutti è rivolta alla salute di Re Carlo III e alle decisioni che verranno prese per garantire la stabilità della Monarchia Inglese.

“La notizia della diagnosi di cancro di Re Carlo III è stata un duro colpo per la Corona. Stiamo valutando tutte le opzioni disponibili per affrontare questa situazione difficile”, ha dichiarato una fonte vicina alla famiglia reale.

About The Author