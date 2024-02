Carnevale rovinato da piogge e vento: un weekend delusione

Mercoledì 7 : Al nord ci saranno nubi basse e pioviggine in Liguria e sul Friuli. Al centro, cielo nuvoloso sulle coste tirreniche con possibilità di pioviggine, mentre sulle coste adriatiche il tempo sarà più stabile. Al sud, poche nubi con temperature massime superiori alla media del periodo.

Giovedì 8 : Al nord il cielo sarà spesso coperto e si prevedono piogge deboli in serata sul Nord-Ovest. Al centro, cielo nuvoloso sulle coste tirreniche con possibili piovaschi al mattino, ma nel corso della giornata il sole prevarrà. Al sud, il tempo sarà soleggiato.

Venerdì 9: Al nord le piogge si diffonderanno sempre di più. Al centro, le piogge arriveranno in Toscana e Umbria. Al sud, il tempo sarà soleggiato con qualche nuvola in più in Campania.