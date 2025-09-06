Carrara ospita il 21° Salone Internazionale Off-Road e Outdoor

6 Settembre 2025
4x4 Fest 37 scaled 4x4 Fest 37

Dal 10 al 12 ottobre 2025 torna il 4x4Fest

Carrara si prepara ad accogliere la ventunesima edizione del Salone Internazionale Off-Road e Outdoor, meglio conosciuto come 4x4Fest, in programma dal 10 al 12 ottobre 2025. Un appuntamento ormai iconico per gli appassionati del fuoristrada e della vita all’aria aperta, che si svolge in una location unica al mondo, tra il mare della costa tirrenica e le cave di marmo bianco che hanno reso celebre la città.

4x4 Fest 114 scaled

Un’edizione rinnovata tra mare e cave di marmo

La manifestazione si terrà come di consueto nel complesso di CarraraFiere, ma con importanti novità. I padiglioni interni saranno organizzati secondo un nuovo layout, pensato per offrire al pubblico una suddivisione più chiara e coinvolgente delle aree tematiche, dedicate a veicoli, accessori, outdoor e mondo associativo. Anche la pista interna sarà completamente ripensata, così come i percorsi dei tour che accompagneranno i visitatori alla scoperta del centro storico di Carrara e delle suggestive cave di marmo.

Accanto a questi spazi rinnovati, non mancheranno la pista esterna e la spiaggia, veri punti di riferimento per chi ama mettere alla prova i propri mezzi in scenari mozzafiato. L’area campeggio in stile “modello Africa”, collocata a Sarzana, aggiungerà ulteriore fascino all’esperienza, permettendo di vivere tre giorni di full immersion nello spirito dell’off-road.

L’adrenalina del fuoristrada tra spiaggia e sterrati

Il 4x4Fest conferma la sua vocazione internazionale offrendo un programma serrato di attività che spaziano dall’esposizione dei principali marchi del settore alla possibilità di vivere esperienze uniche all’aperto. Tra i momenti più attesi figurano Sand Emotion, l’unico evento in Italia che consente di guidare il proprio fuoristrada direttamente in spiaggia, e i tour nelle cave, che regalano scenari spettacolari e tracciati indimenticabili. La pista di Sarzana sarà invece il terreno ideale per testare veicoli e abilità di guida su diversi livelli di difficoltà, garantendo emozioni tanto ai principianti quanto ai veterani del settore.

Spazi ed eventi anche per moto e quad

4x4 Fest 207

Non solo auto: l’edizione 2025 dedicherà grande attenzione anche al mondo delle moto e dei quad, con percorsi studiati appositamente per vivere l’avventura off-road tra paesaggi naturali, sterrati panoramici e tratti tecnici capaci di esaltare le abilità dei piloti.

Incontri e condivisione di esperienze

Come da tradizione, il 4x4Fest sarà anche un luogo di incontro e socializzazione. L’area 4×4 Cafè – Share your Experience offrirà momenti di dialogo e confronto, dove gli appassionati potranno raccontare le proprie esperienze e scambiare opinioni in un clima di festa e condivisione.

