Casellati: Nuovo hub logistico Sonepar suggello del percorso aziendale

Inaugurazione Hub Logistico a Padova: Sonepar Investe per il Futuro

Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le Riforme Istituzionali, ha sottolineato l’importanza dell’inaugurazione del nuovo Hub logistico a Padova da parte di Sonepar come un passo significativo in un percorso di investimenti e progettualità. L’azienda, leader nella distribuzione di prodotti e soluzioni per il mercato elettrico, ha investito 50 milioni di euro per realizzare questo progetto, che occupa una superficie di 90.000 mq e conta 220 dipendenti. Casellati ha evidenziato il ruolo di Sonepar nel consolidare la posizione dell’Italia come un Paese attraente e competitivo.

“Quello di oggi è un momento molto importante, poiché non rappresenta soltanto l’inaugurazione di un nuovo stabilimento ma anche il suggello di un percorso, fatto di investimenti mirati e progettualità, che dal 1988 Sonepar sta perseguendo, con l’obiettivo di affermare la propria leadership nel mondo, puntando sull’Italia e con una sede a Padova. Questo è importante per noi, in quanto significa che rappresentiamo un Paese attrattivo e competitivo”.

Sonepar: Eccellenza e Sviluppo Territoriale a Padova

Il nuovo Hub logistico di Sonepar a Padova rappresenta un modello di innovazione, sicurezza e sostenibilità. Oltre all’investimento significativo e alle dimensioni imponenti della struttura, l’azienda ha annunciato la futura realizzazione di un secondo polo logistico a Pomezia, per coprire l’area Centro Sud e Isole. Il ministro Casellati ha enfatizzato il ruolo di Sonepar come eccellenza territoriale, contribuendo al prestigio della città di Padova.

“Oggi, quindi, Sonepar rappresenta una di quelle eccellenze di cui una città come Padova può vantarsi”.

Riforme Istituzionali per Sostenere gli Investimenti in Italia

Il ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati ha dichiarato che per sostenere le imprese italiane e semplificare il contesto burocratico, è in corso un piano di riforme. Questo piano include interventi sulla riforma del premierato e sulla semplificazione normativa, con l’obiettivo di ridurre gli ostacoli e favorire gli investimenti nel Paese. Casellati ha evidenziato come le riforme possano generare risparmi che potrebbero essere reinvestiti in settori prioritari come la riduzione della fiscalità e il potenziamento dell’occupazione.

“Lavorando sia sulla riforma riguardante il premierato che quella sulla semplificazione normativa. Entrambe rappresentano una leva economica ed entrambe potranno migliorare la situazione del nostro Paese. Ritengo, infatti, che il risparmio che comporteranno in termini di passaggi inutili, sovrapposizioni e normative, potranno essere destinate ad altre priorità del nostro Paese. Per esempio anche la diminuzione della fiscalità e il miglioramento dell’occupazione”.

About The Author