Casiraghi (Arval): 2023, anno di crescita, struttura ed efficientamento processi

Arval Italia registra una forte crescita nel 2023

Arval Italia, società specializzata in noleggio auto e soluzioni di mobilità, ha annunciato i risultati positivi ottenuti nel 2023. Secondo i dati, l’azienda ha registrato un aumento significativo delle immatricolazioni rispetto all’anno precedente, con un incremento del 40%. Nel corso dei dodici mesi, sono state immatricolate quasi 80.000 vetture. Inoltre, la flotta noleggiata è aumentata del 6,9%, raggiungendo un totale di 264.740 veicoli noleggiati entro la fine dell’anno.

La visione di Arval Italia per il futuro

Arval Italia ha delineato tre direzioni chiave per il suo futuro: transizione energetica, partnership e prossimità territoriale. Secondo Dario Casiraghi, direttore generale di Arval Italia, la prossimità territoriale è un elemento fondamentale per l’azienda. Casiraghi ha sottolineato l’importanza di essere vicini al cliente finale, soprattutto nel settore retail. “La territorialità per noi è chiave”, ha affermato Casiraghi. L’azienda si impegna a essere presente su tutto il territorio italiano, utilizzando canali indiretti e partnership per raggiungere una presenza diffusa.

Il ruolo dei white label nella strategia di crescita di Arval Italia

Arval Italia considera i white label come una leva di crescita importante. Attualmente, l’azienda ha sette white label attivi e collabora con case automobilistiche per offrire soluzioni di mobilità sostenibile. L’obiettivo è creare una connessione tra le case automobilistiche e Arval, offrendo ai clienti una proposta di mobilità sostenibile e prodotti facilmente accessibili. Casiraghi ha sottolineato l’importanza di creare un valore riconosciuto dal cliente finale attraverso questa partnership.

In conclusione, Arval Italia ha ottenuto risultati positivi nel 2023, con una forte crescita delle immatricolazioni e della flotta noleggiata. L’azienda si impegna a seguire una visione incentrata sulla transizione energetica, le partnership e la prossimità territoriale. Inoltre, i white label rappresentano una leva di crescita importante per l’azienda, che punta a offrire soluzioni di mobilità sostenibile in collaborazione con le case automobilistiche.

