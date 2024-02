Cassazione: confermate condanne per crollo palazzine Amatrice

La Cassazione conferma le condanne per il crollo delle palazzine ad Amatrice

La Corte di Cassazione ha richiesto la conferma delle condanne emesse nel processo relativo al crollo delle due palazzine ex Iacp ad Amatrice, causato dal terremoto del 24 agosto 2016, che ha causato la morte di 19 persone. La sentenza, attesa per oggi, riguarda in particolare Ottaviano Boni, all’epoca direttore tecnico dell’impresa costruttrice Sogeap, condannato a 9 anni di reclusione, e Maurizio Scacchi, geometra della Regione Lazio-Genio Civile, condannato a 5 anni.

La conferma delle condanne da parte della Cassazione

La Corte di Appello di Roma aveva già ribadito le condanne nel marzo del 2023. La richiesta di conferma delle condanne da parte della Cassazione rappresenta un passo importante nel processo legale che ha seguito il tragico crollo delle palazzine ad Amatrice. La sentenza finale, attesa per oggi, confermerà le condanne emesse dalla Corte di Appello.

La ricerca della verità e della giustizia

Il processo relativo al crollo delle palazzine ad Amatrice è stato un lungo percorso alla ricerca della verità e della giustizia per le vittime e le loro famiglie. La conferma delle condanne da parte della Cassazione rappresenta un importante passo avanti nel garantire che coloro che sono responsabili del crollo delle palazzine siano chiamati a rispondere delle loro azioni. Come sottolineato dalla Corte di Appello di Roma nella sua sentenza del marzo 2023, è fondamentale che coloro che lavorano nell’industria delle costruzioni rispettino le norme di sicurezza e garantiscano la qualità delle strutture che costruiscono.

Come riportato dall’ANSA, la sentenza finale è attesa per oggi. Sarà importante seguire gli sviluppi del caso e vedere come la giustizia sarà fatta per le vittime del crollo delle palazzine ad Amatrice.

