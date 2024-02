Cate Blanchett vende la sua casa: scopri le foto esclusive

Cate Blanchett e Andrew Upton Mettono in Vendita la Loro Casa di Melbourne

Cate Blanchett e suo marito Andrew Upton hanno deciso di mettere in vendita la loro casa di Melbourne, acquistata nel 2006 per 745 mila dollari. Quell’anno, la celebre attrice australiana ha ricevuto una nomination all’Oscar per il suo ruolo in “Diario di uno scandalo”.

La casa di Melbourne, acquistata nel 2006 da Cate Blanchett e Andrew Upton, è stata messa in vendita. L’attrice ha vissuto a Melbourne prima di trasferirsi nel Regno Unito nel 2017 con la sua famiglia, acquistando Highwell House, un maniero storico nel Sussex.

Descrizione della Villa in Vendita a Melbourne

La residenza, situata a breve distanza da uno dei luoghi più iconici della città, Victoria Gardens, è stata trasformata in una moderna abitazione da Alwill Architecture. La facciata bicolore della villa, con legno nero da un lato e finiture naturali dall’altro, si estende su due piani luminosi e raffinati.

La casa vanta tre camere da letto, due bagni e una cucina in pietra/acciaio inossidabile a vista sullo spazioso soggiorno.

Attraverso le porte scorrevoli si accede al terrazzo e al giardino privato, con vista sugli alberi di Victoria Gardens, mentre un cancello sicuro permette l’accesso ai vasti giardini di 2 ettari.

Al piano inferiore, la camera da letto principale dispone di un elegante bagno, ampie finestre e accesso alla veranda anteriore. Al piano superiore, vi è una luminosa area per bambini o un salotto con studio e soppalco, insieme a due camere da letto con vista sul giardino e un bagno centrale.

La proprietà include una lavanderia, ventilatori a soffitto, pavimenti in legno, pannelli solari, giochi d’acqua e parcheggio esterno.

La villa è attualmente in vendita presso Kay&Burton, con un prezzo indicativo di 1,47 milioni di dollari.

