Caterina Balivo: Ospiti Speciali e Anticipazioni Imperdibili

Caterina Balivo fissa nuovamente l’appuntamento settimanale con i telespettatori, dal 1 al 5 aprile, con La Volta Buona su Rai 1.

I Volti Noti della Settimana

Nel corso della settimana, saranno ospiti del programma dei volti noti pronti a svelare storie avvincenti e rivelare dettagli inediti dalle loro carriere e vite personali.

Lunedì: Storie da Raccontare

Lunedì 1° aprile, la trasmissione accoglie Giuliana De Sio, con il suo spettacolo “La Signora del Martedì”, in un’atmosfera che promette emozioni e aneddoti speciali. Successivamente, l’attenzione sarà focalizzata sulla Pasquetta degli italiani, con ospiti come Rosanna Lambertucci, Federica Cifola e lo chef Ruben Bondì che renderanno il pomeriggio ricco di spunti e curiosità.

Martedì: Un Mix di Talent Inside

Il secondo giorno vedrà la partecipazione di Luca Dotti, figlio di Audrey Hepburn, insieme al cantante Michele, che condividerà con Caterina la sua esperienza nel mondo della musica. Inoltre, Nina Soldano, nota per il suo ruolo in “Un posto al sole”, porterà ulteriori spunti di interesse e intrattenimento.

Mercoledì: Note di Eccellenza e Cinema

Il centro della settimana sarà contraddistinto dalla presenza del maestro Vince Tempera, grande personalità della musica italiana, insieme a Vincent Riotta, attore protagonista del film “Il Meglio di te”. Sarà un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e del cinema di qualità.

Giovedì: Intrighi, Teatro e Comicità

Giovedì 4 aprile, Anna Cherubini sarà in studio per parlare del suo libro “Diventeremo amiche” e del rapporto con Emanuela Orlandi. Seguiranno Neri Marcorè, reduce dalla regia di “Zamora”, e il brillante comico genovese Maurizio Lastrico, garantendo una serata all’insegna dell’eterogeneità e della riflessione.

Venerdì: Multi-Generazionale e Cinematografico

Infine, per concludere la settimana in bellezza, venerdì 5 aprile sarà l’occasione per accogliere sul palco Maria Grazia Cucinotta e Cristina Marino, due icone della scena artistica italiana pronte a condividere con il pubblico aneddoti e visioni personali.

Infine, Caterina Balivo continuerà a incantare i telespettatori con la sua simpatia e professionalità, creando un connubio perfetto di intrattenimento e approfondimento che renderà ogni puntata de La Volta Buona un’esperienza da non perdere.