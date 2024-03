Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: Dettagli esclusivi sul loro matrimonio

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ospiti a Verissimo, svelano i dettagli del loro imminente matrimonio. Dopo sette anni di relazione, la coppia si prepara al grande giorno che avverrà entro il 2024, condividendo con il pubblico particolari inediti.

Un viaggio di sette anni insieme

Entrando nello studio televisivo al ritmo di “Tango” di Tananai, Cecilia rivela il desiderio di avere l’artista al loro matrimonio, suscitando emozioni già prima del grande evento. Parlando della loro storia d’amore durata sette anni, la showgirl esprime la bellezza di crescere insieme a Ignazio, sottolineando quanto questa esperienza sia stata intensa e significativa per entrambi.

La data e i dettagli del matrimonio

Cecilia e Ignazio sorprendono il pubblico svelando la data delle nozze: il 30 giugno, inusuale per un matrimonio essendo di domenica. La coppia spiega che inizialmente l’idea era di festeggiare solo per un giorno, ma con il tempo i piani si sono ampliati: una cerimonia intima con le famiglie il giorno precedente, seguita dal matrimonio vero e proprio in compagnia di amici il giorno successivo. Con circa 200 invitati, tra cui Belen Rodriguez come damigella d’onore e Santiago coinvolto nel portare gli anelli, il matrimonio si prospetta come un evento memorabile. Jeremias, fratello di Cecilia, ricoprirà il ruolo di testimone.