Celebrazione al Quirinale per il Giorno del Ricordo

Domani si celebra il ‘Giorno del Ricordo’ al Quirinale

Domani, alle 11, si terrà al Quirinale la celebrazione del ‘Giorno del Ricordo’, un evento dedicato alla memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, nonché dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati dalle loro terre nel secondo dopoguerra e della complessa questione del confine orientale. Durante la cerimonia, saranno presenti importanti personalità, tra cui Giuseppe De Vergottini, presidente della Federazione delle Associazioni degli Esuli istriani, fiumani e dalmati, il professor Davide Rossi, docente di Storia e tecnica delle codificazioni e costituzioni europee, e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Testimonianze e musica per ricordare le vittime

La cerimonia, che sarà condotta dall’attrice Viola Graziosi e trasmessa in diretta su Raiuno, prevede l’esecuzione di brani musicali e la lettura di testimonianze di alcuni esuli. Sarà un momento di riflessione e commemorazione per onorare la memoria di coloro che hanno perso la vita durante questi tragici eventi.

L’impegno del Presidente Mattarella per la memoria e l’amicizia tra Italia e Slovenia

La mattinata si concluderà con l’intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha sempre dimostrato un forte impegno nel preservare la memoria degli eventi commemorati nel ‘Giorno del Ricordo’. Durante i suoi mandati, ha promosso iniziative volte a superare le divisioni del passato e a rafforzare l’amicizia tra Italia e Slovenia. Un importante segno di questa amicizia sarà la designazione congiunta di Nova Gorica e Gorizia come Capitali europee della Cultura nel 2025, un riconoscimento che suggella il cammino verso la riconciliazione e la valorizzazione della cultura comune.

Questo evento rappresenta un momento di grande importanza per ricordare le vittime delle foibe e dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati, e per mantenere viva la memoria di una pagina dolorosa della storia italiana. La cerimonia al Quirinale sarà un’occasione per riflettere sul passato, ma anche per guardare al futuro, promuovendo la pace, la comprensione e l’amicizia tra i popoli.

