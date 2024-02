Celebrazione dei 70 anni di John Travolta: Dalla Febbre del sabato sera al ballo del qua qua

John Travolta: 70 anni di successi e traguardi personali

John Travolta, icona di Hollywood nata il 18 febbraio 1954 ad Englewood, New Jersey (USA), festeggia i suoi 70 anni. Celebre per il suo talento e carisma, l’attore è amato dal pubblico di tutto il mondo. Recentemente, ha fatto parlare di sé per un episodio al festival di Sanremo, suscitando polemiche per presunta pubblicità non autorizzata e per un ballo che ha ricordato il famoso “qua qua” di Grease, diventato virale su internet. Travolta celebra questo importante traguardo accanto ai suoi due figli, Ella e Benjamin.

Una vita segnata da dolori e successi

Nonostante il grande successo, la vita di John Travolta è stata segnata da profondi lutti. La scomparsa del figlio Jett nel 2009 a causa di un attacco epilettico, la perdita della compagna Diana Hyland a causa di un cancro al seno e la prematura morte della moglie, l’attrice e modella Kelly Preston, nel 2020 per la stessa malattia, hanno segnato profondamente l’attore. Inoltre, nel 2022 ha dovuto affrontare la perdita dell’indimenticabile Olivia Newton John, sua compagna in Grease, che lo ha commosso con un toccante “sarò per sempre il tuo Danny”.

Una carriera ricca di successi e riconoscimenti

La carriera di John Travolta è stata un mix di alti e bassi, con ruoli che hanno segnato la storia del cinema. Da Tony Manero in “La febbre del sabato sera” (1977) a Vincent Vega in “Pulp Fiction” (1994), che gli ha valso numerosi premi tra cui un Golden Globe, l’attore ha dimostrato la sua versatilità e talento. Candidato due volte agli Oscar, ha vinto il Golden Globe come miglior attore in una commedia per “Get Shorty” e ha ricevuto una nomination all’Emmy per la sua interpretazione di Robert Shapiro in American Crime Story. Con incassi che superano i 4 miliardi di dollari, Travolta ha dimostrato di essere una presenza iconica nel mondo dello spettacolo. Oltre alla recitazione, è anche un appassionato pilota con la licenza per pilotare Boeing 737, aggiungendo un altro traguardo alla sua già ricca carriera.

About The Author