Celebrazione della Longevità: Amelia Addari, l’Eremita Centenaria della Sardegna

Un Esempio di Longevità Sarda

Amelia Addari, la donna più longeva della Sardegna e tra le prime quattro in Italia nel rango degli ultracentenari viventi, festeggia oggi il suo 112º compleanno. Originaria di Genoni, un piccolo borgo nel Sud Sardegna, Amelia ha sempre trascorso la sua vita tra Cagliari e Nuragus, dove attualmente risiede. Appartenente a una famiglia agiata, Amelia non ha mai intrapreso una carriera lavorativa né si è mai sposata.

La Vita di Amelia: Un Aneddoto della Longevità Sarde

Nonostante la sua età impressionante, Amelia Addari è circondata dall’affetto dei suoi nipoti e dell’intera comunità locale. Dopo la scomparsa della sorella nel 2020, all’età di 110 anni, Amelia è diventata un simbolo di orgoglio per il suo paese, Nuragus. Il sindaco, Giovanni Daga, descrive la presenza di Amelia come un vanto per la comunità, evidenziando il legame affettuoso che si è creato intorno a lei.

Il Fascino delle Blue Zone

Nuragus, luogo di residenza di Amelia, entra a far parte di una possibile “Blue Zone”, dove le persone raggiungono età avanzate con maggiore frequenza rispetto ad altre aree nel mondo. Le Blue Zone sono regioni selezionate in tutto il mondo in cui la longevità è particolarmente alta, e la Sardegna ospita due di queste zone: Barbagia e Ogliastra nel cuore dell’isola, dove le persone sembrano defiedere le leggi del tempo.

Un Ritiro Privato: La Festa di Compleanno di Amelia

Mentre la comunità si unisce per celebrare il compleanno di Amelia in modo intimo, rispettando la sua privacy, il sindaco Daga pianifica di portarle i suoi auguri e dei fiori a nome dell’intero villaggio. Amelia, che solitamente si faceva vedere per le strade del paese fino a quando non compì 100 anni, è ora assistita da tre badanti che si prendono cura di lei giorno e notte. Nonostante la sua età, Amelia è ancora lucida e interessata agli affari della comunità, specie riguardo all’impegno dell’amministrazione per i giovani e il sostegno alla chiesa.

Un’Eredità Vivente di Storie e Passioni

Amelia, con il suo amore per il teatro e la cultura, rappresenta un’irrefrenabile fonte di saggezza e aneddoti per coloro che hanno la fortuna di conoscerla. Il suo interesse per gli spettacoli teatrali risale ai giorni in cui frequentava le rappresentazioni a Cagliari, una passione che ancora brilla nei suoi occhi nonostante l’avanzare dell’età. La sua storia è un affascinante capitolo nella ricca cronaca della longevità sarda.

In collaborazione con ANSA, testimone di una vita straordinaria.