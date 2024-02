Celebrazione delle icone felini del cinema, della musica e dei fumetti nella Giornata Nazionale del Gatto

La Città dei Gatti celebra la Giornata Nazionale del Gatto con mostre e incontri

La Città dei Gatti, edizione 2024, apre le porte il 17 febbraio a Milano per celebrare la Giornata Nazionale del Gatto. Questo evento, dedicato alle micie più iconiche del nostro immaginario, offre una rassegna nazionale di fumetto, cinema, musica e cultura felina. La mostra “C’era una volta una gatta” presso il WOW Spazio Fumetto – Museo del Fumetto di Milano, ripercorre la storia delle gatte nell’immaginario collettivo, partendo dalla dea Bastet nell’antico Egitto fino alle icone contemporanee come Catwoman e Gatta Nera. Un’attrazione speciale della mostra sono le illustrazioni create da Gino Paoli per il suo brano “La Gatta”.

Laboratori per bambini e animali e femminilità felina

Durante l’inaugurazione della Città dei Gatti, verrà consegnato il premio Urban Cat al progetto Arcabimbivet, che si occupa di avvicinare i bambini agli animali e al lavoro dei veterinari. Inoltre, la dottoressa Sabrina Giussani, medico veterinario esperto in comportamento animale, terrà un intervento dal titolo “Femmine contro maschi: un confronto tutto felino”. Questo evento mira a promuovere la consapevolezza sull’importanza del rispetto e della tutela degli animali.

Feliway Concerto in Miao, da Rossini a Mozart

La serata della Giornata Nazionale del Gatto sarà celebrata con il Feliway Concerto in Miao, che includerà esibizioni musicali ispirate al mondo felino. Il programma prevede l’esecuzione dell’inno di questa edizione, “La Gatta” di Gino Paoli, interpretato da Elisabetta Viviani, voce della storica sigla di Heidi. Saranno eseguiti anche brani come il Duetto Buffo di due gatti di Rossini e il divertente duetto Nun Liebes Weibchen K625 di Mozart. Il concerto sarà accompagnato da proiezioni di spezzoni di cartoni animati a tema felino.

Violenza sulle donne e violenza sugli animali: quali punti in comune?

In un appuntamento online intitolato “Dalla parte delle gatte”, si affronteranno tematiche legate alla violenza sulle donne e alla violenza sugli animali. L’evento si propone di analizzare i punti in comune tra questi due fenomeni, che spesso si manifestano in modo simile. Saranno presenti esperti e figure di rilievo come Paola Frassinetti, Sottosegretario all’Istruzione e al Merito, e Giovanna Bellini, criminologa responsabile nella task force creata da Anvi per indagare sulla sparizione di 50 gatti a Livorno. L’incontro mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi e a promuovere azioni concrete per contrastare la violenza.

About The Author