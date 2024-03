Celebrazione speciale: La commemorazione della morte di Gesù tra i Testimoni di Geova il 24 marzo

Una Solenne Commemorazione

Nella serata del 24 marzo, milioni di fedeli Testimoni di Geova in tutto il globo si riuniranno in un momento sacro per commemorare la morte di Gesù Cristo. Questo evento, considerato il più significativo per la Congregazione, si svolge annualmente in coincidenza con il 14 nisan del calendario ebraico, in ottemperanza alle parole di Gesù del Vangelo di Luca 22:19: “Continuate a far questo in mio ricordo“. Nonostante la presenza di circa 8,6 milioni di Testimoni di Geova nel mondo, lo scorso anno più di 20 milioni di partecipanti hanno reso omaggio a questo momento toccante.

Un Invito Universale alla Commemorazione

Il portavoce dei Testimoni di Geova, Alessandro Bertini, esprime l’auspicio che persone di ogni credo si uniscano al ricordo della morte di Gesù, in gratitudine per il suo sacrificio. L’evento, contrassegnato da un’atmosfera mista di solennità e gioia, richiama partecipanti provenienti da ogni angolo del pianeta. È un’occasione di profonda riflessione, ma anche di celebrazione della vita e dell’amore universale.

Un Momento di Riflessione sul Significato della Morte di Gesù

Durante il lungo evento di un’ora, un discorso speciale metterà in luce il significato intrinseco della morte di Gesù e il suo impatto sull’intera umanità. La campagna che precede l’evento coinvolge tutta l’Italia, promuovendo la partecipazione alla commemorazione in 28 lingue diverse, tra cui inglese, russo, ucraino, tagalog e cinese. Chiunque desideri approfondire il significato della cena del Signore secondo i Testimoni di Geova può trovare ulteriori informazioni sulla pagina delle domande frequenti su jw.org, il portale ufficiale della Congregazione.

Rimandi Culturali e Spirituali

La commemorazione della morte di Gesù tra i Testimoni di Geova il 24 marzo è un incrocio di culture e spiritualità che va oltre le barriere linguistiche e geografiche. È un momento in cui la storia e la fede si intrecciano, offrendo a milioni di persone un’opportunità di rinnovamento interiore e di connessione con valori universali di amore, sacrificio e compassione.