Celebrazioni 60° compleanno: World Nutella Day festeggia l’iconico marchio globale

Nutella festeggia il suo 60° compleanno con il World Nutella Day

Oggi, lunedì 5 febbraio 2024, Nutella, l’amata crema alla nocciola e cacao, festeggia il suo 60° compleanno insieme al World Nutella Day. Da sessant’anni, milioni di persone in tutto il mondo iniziano la loro giornata con Nutella, un marchio globale iconico e amato. La celebrazione del World Nutella Day è nata nel 2007 grazie alla blogger americana Sara Rosso, che ha voluto creare una giornata dedicata alla passione per questa deliziosa crema.

L’innovazione di Nutella nel corso degli anni

Nutella non smette mai di innovarsi e offrire nuovi modi di gustare la sua crema. Nel corso degli anni, il marchio ha lanciato diversi prodotti che hanno conquistato i consumatori. Nel 2005 è stato lanciato il primo snack on-the-go con Nutella &GO!, seguito nel 2015 da Nutella B-ready, un biscotto con un cuore cremoso di Nutella. Nel 2019 è stato introdotto Nutella Biscuits, il primo e unico biscotto con Nutella al suo interno. Negli anni successivi, Nutella ha ampliato la sua gamma di prodotti da forno con Nutella Muffin nel 2020 e Nutella Croissant nel 2023.

La campagna #GiveANutellaSmile per il 60° compleanno di Nutella

In occasione del suo 60° compleanno, Nutella lancia la campagna #GiveANutellaSmile, che mira a far sorridere i fan in tutto il mondo. Il marchio creerà occasioni speciali per diffondere sorrisi e lancerà una serie di nuovi vasetti di Nutella in edizione limitata, ognuno dei quali avrà una dedica speciale per le persone importanti nella nostra vita. La campagna includerà anche uno spot televisivo che mostrerà come un sorriso possa illuminare la giornata di una persona e un’attivazione digitale che permetterà ai consumatori di personalizzare un vasetto virtuale di Nutella con una dedica e condividerlo con una persona cara.

Come dichiara Giovanni Ferrero, presidente esecutivo del Gruppo Ferrero, “Da sessant’anni, Nutella diffonde sorrisi in tutto il mondo. Continueremo a innovare e a offrire ai fan nuovi modi di gustare Nutella, mantenendo viva la positività che caratterizza il marchio. Con la campagna #GiveANutellaSmile e i nuovi vasetti in edizione limitata, vogliamo far sorridere le persone e diffondere gioia in tutto il mondo”.

Nutella è un marchio che ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Con la sua crema unica e deliziosa, Nutella ha reso le colazioni e i momenti di dolcezza ancora più speciali. In occasione del suo 60° compleanno, Nutella continua a diffondere sorrisi e a portare gioia nella vita di tutti i suoi fan.

About The Author