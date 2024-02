Celebrità e cantanti ospiti al Festival di Sanremo 2024: resoconto del primo giorno

Oltre il Festival: Un’esplosione di eventi e incontri a Villa Nobel

Il format di eventi, intrattenimento e incontri, Oltre il Festival, ha preso il via a Villa Nobel a Sanremo, portando con sé una grande festa. Organizzato da Consorzio Idee Itineranti in collaborazione con RadioMediaset, il festival offre un programma ricco di incontri con artisti in gara e celebrità, oltre a una stretta integrazione con i marchi partner e l’organizzazione di Villa Nobel e Mediaset.

Gli ospiti del primo giorno di Sanremo 2024 a Villa Nobel

Martedì 6 febbraio, Oltre il Festival è stato animato dalla presenza di numerosi cantanti in gara e ospiti del Festival. Tra di loro, si sono susseguiti BigMama, Paola e Chiara, Fiorella Mannoia, Santi Francesi, Il Volo, Ghali, Mahmood, Rose Villain e Clio Make Up. L’atmosfera è stata elettrizzante e ha creato grande fermento tra i partecipanti.

Melita Toniolo: tra radio e famiglia, un equilibrio perfetto

Durante il festival, abbiamo avuto l’opportunità di intervistare Melita Toniolo, ospite di Oltre il Festival. Melita, nota speaker radiofonica, ci ha raccontato come riesce a conciliare il suo lavoro con la sua vita da mamma. Ha spiegato: “Con R101, vado in onda dalle 14 alle 17 dal lunedì al venerdì. Mio figlio ha ormai 6 anni e va a scuola, quindi la sera è il momento in cui stiamo in famiglia. Il weekend lo dedico interamente a lui”.

Melita ha anche condiviso la sua esperienza di passaggio da showgirl a conduttrice radiofonica: “È stato un periodo difficile, mi sono allontanata dal mondo dello spettacolo per un po’. Avevo bisogno di ritrovare me stessa perché mi ero persa. Poi è arrivata l’opportunità di R101, ho fatto un provino e mi hanno offerto questa grande occasione”.

Infine, Melita ha voluto condividere con noi il suo amore per il Festival di Sanremo e le sue preferenze attuali: “Per me, Sanremo significa stare in famiglia. Come dimostra il mio Fantasanremo, punti tutto su I Ricchi e Poveri, Fiorella Mannoia, che per me è la regina delle cantanti, Angelina Mango e Rose Villain. Cavolo, sono già troppi!”.

Questo è solo l’inizio di un’edizione di Sanremo ricca di emozioni e sorprese. Oltre il Festival continuerà a offrire un programma coinvolgente e stimolante, con incontri e momenti indimenticabili per tutti i partecipanti.

