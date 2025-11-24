C’era un Tessuto apre il nuovo showroom al Villino delle Fate: tre giorni dedicati all’artigianato a Roma

Ultimo aggiornamento il 24 Novembre 2025 by Emiliano Belmonte

Un nuovo spazio per il design tessile nel cuore del Quartiere Coppedè

Dal 28 al 30 novembre 2025 Roma ospiterà un evento imperdibile per gli amanti dell’artigianato italiano: l’inaugurazione del nuovo showroom di C’era un Tessuto, il laboratorio fondato da Elisabetta Scipioni, punto di riferimento del design sartoriale e delle lavorazioni tessili d’eccellenza.

La cornice scelta non è casuale: il celebre Villino delle Fate, gioiello del Liberty romano, aprirà le sue porte dalle 10 alle 20 in via Brenta 11, nel suggestivo Quartiere Coppedè.

Un’esperienza immersiva tra arte, tessuti e architettura

L’eleganza delle fibre naturali incontra la storia del Liberty

Durante le tre giornate, il pubblico potrà scoprire da vicino le creazioni artigianali che hanno reso famoso il marchio:

lino e cotone naturali

trame pregiate

lavorazioni sartoriali

tovaglie, tende e complementi d’arredo

Ogni pezzo è concepito per trasformare la casa in uno spazio identitario, elegante e accogliente.

L’allestimento dialogherà con le decorazioni originali del Villino delle Fate: api, leoni, stucchi e dettagli simbolici del Coppedè diventeranno parte integrante del racconto visivo.

Workshop e incontri: l’arte dell’ospitalità protagonista

Il workshop “È già Natale”: ospite d’eccezione Maria Renata Catalano Rossi Danielli

Venerdì 28 novembre alle ore 18.00 è in programma un appuntamento speciale:

“È già Natale”, un workshop dedicato all’arte dell’ospitalità, della tavola e dei fiori.

L’evento vedrà la partecipazione di Maria Renata Catalano Rossi Danielli, vicepresidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane Lazio, considerata una delle figure più autorevoli nel mondo dell’accoglienza. Definita dalla stampa internazionale – tra cui Town & Country, Vogue e Interesting Women – come la “Martha Stewart d’Italia”, condividerà consigli pratici e idee creative per rendere ogni ricevimento memorabile, raffinato e curato nei dettagli.

Il valore dell’artigianato italiano secondo C’era un Tessuto

Uno showroom pensato per consulenze personalizzate

L’apertura del nuovo showroom rappresenta una tappa importante per C’era un Tessuto.

L’esperienza di acquisto diventa una relazione diretta:

consulenze personalizzate

ascolto delle esigenze del cliente

valorizzazione degli ambienti tramite tessuti su misura

L’obiettivo è mostrare come un dettaglio tessile possa cambiare la percezione di uno spazio, armonizzando stili, proporzioni e colori.

Non solo prodotti: un racconto di stile che dura nel tempo

Le giornate al Villino delle Fate offriranno l’occasione per scoprire la maestria artigianale italiana in tutte le sue forme: creazioni destinate a durare, capaci di riflettere il gusto e la personalità di chi le sceglie.

Informazioni e prenotazioni

L’ingresso all’evento è libero e gratuito, ma è necessario prenotare tramite WhatsApp al numero 342 7370881.