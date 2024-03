Chadia lancia “Filo Spinato – La Superbia”: un inno alla resilienza femminile

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Chadia ha rilasciato il suo nuovo singolo intitolato “Filo Spinato – La Superbia”, il secondo capitolo della sua serie musicale sui sette peccati capitali. Con questo brano, l’artista si pone come voce di tutte le donne che hanno subito violenza, trasmettendo un messaggio di forza e speranza.

La forza della voce di Chadia per le vittime di violenza

“Filo Spinato – La Superbia” rappresenta un importante tassello nel progetto di Chadia Rodriguez legato ai peccati capitali. In questo contesto, il concetto di superbia diviene simbolo di una società che tende a giudicare e stigmatizzare le vittime anziché offrire loro supporto e comprensione. Il singolo si configura non solo come una canzone, ma come un tributo alle donne che, nonostante le avversità, trovano la forza di andare avanti.

Un gesto concreto nella lotta contro la violenza: la campagna #Maipiùinvisibili

“Filo Spinato – La Superbia” non si limita a essere un inno alla resilienza femminile, ma si traduce anche in un concreto sostegno alla causa. Chadia ha scelto di associarsi a WeWorld, un’organizzazione impegnata da cinquant’anni nella difesa dei diritti delle donne e dei bambini in tutto il mondo. Attraverso la campagna #Maipiùinvisibili, attiva dal 4 al 16 marzo, si raccolgono fondi per sostenere programmi nazionali contro la violenza sulle donne, integrando azioni di prevenzione, sensibilizzazione e intervento sul territorio.