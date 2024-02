Champions, Inter-Atletico Madrid 1-0: Arnautovic segna il gol decisivo

La Vittoria dell’Inter contro l’Atletico Madrid in Champions League

Marko Arnautovic porta l’Inter alla vittoria contro l’Atletico Madrid con un gol nella ripresa, garantendo alla squadra di Inzaghi un vantaggio di 1-0 nella sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League a San Siro. Nonostante una partita intensa e tattica, l’Inter è riuscita a prevalere meritatamente, anche se con un margine minimo che le permette di recarsi a Madrid con un piccolo vantaggio. Il match di ritorno è fissato per il 13 marzo nella capitale spagnola.

La Partita e le Formazioni

L’Inter si presenta all’incontro da favorita, grazie alla leadership in campionato e a una serie di vittorie nel 2024 in tutte le competizioni, mentre l’Atletico Madrid di Simeone arriva dopo una serie altalenante di risultati. Inzaghi schiera la formazione titolare, con l’eccezione di Acerbi, sostituito da De Vrij in difesa e Darmian preferito a Dumfries sulla fascia destra. L’Atletico, invece, deve fare a meno di Azpilicueta e Lemar, schierando Gimenez in difesa e Llorente accanto a Griezmann in attacco.

Momenti Salienti della Partita

L’Inter inizia bene con diverse occasioni, ma è solo nella ripresa che arriva il gol decisivo. Arnautovic entra in campo per un Thuram non al meglio e si rende subito pericoloso. Dopo diverse occasioni da entrambe le parti, al 79′ un errore di Reinildo permette a Arnautovic di segnare il gol vincente, nonostante il tentativo di salvataggio di Lino. L’Atletico cerca di pareggiare, ma non riesce a concretizzare le occasioni, con Morata che manda fuori di testa da ottima posizione. L’Inter gestisce il vantaggio fino alla fine, portando a casa una vittoria importante in vista del ritorno a Madrid.

