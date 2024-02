Champions League, Napoli-Barcellona: orario, formazioni e canale tv

Napoli sfida il Barcellona agli ottavi di Champions League

Il Napoli si prepara ad affrontare il Barcellona nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, in uno scontro che si terrà allo stadio Maradona. Un momento emozionante per il nuovo tecnico del Napoli, Francesco Calzona, che si appresta a vivere un esordio carico di tensione. Questa sfida rappresenta un’opportunità per il Napoli di dare una svolta alla stagione, che finora non ha soddisfatto le aspettative lasciate da Mazzarri. Il ritorno in Spagna è fissato per martedì 12 marzo.

Calzona: determinazione e fiducia nell’approccio alla partita

Calzona si mostra fiducioso e determinato nell’approcciare la sfida contro il Barcellona. “Un allenatore può cambiare poco ma non abbiamo tempo. Dobbiamo accelerare questo processo di apprendimento. Ai giocatori ho detto che non abbiamo più scusanti, dobbiamo migliorare la nostra prestazione in questo momento. Il Barcellona è tra le squadre più forti in Europa. Noi non abbiamo paura perché siamo il Napoli, ma nessuno può nascondere che giocano grandissimi giocatori e hanno un allenatore top”, ha dichiarato. Il tecnico ha sottolineato la determinazione del Napoli: “Il Barca è una squadra forte ma il Napoli non ha paura, andiamo in campo per vincere”. Calzona ha evidenziato l’importanza delle esperienze passate con grandi allenatori come Sarri, Spalletti e Di Francesco, che lo hanno arricchito di conoscenze fondamentali per il suo percorso.

Le probabili formazioni e le strategie di gioco

Riguardo alle probabili formazioni e alla strategia di gioco contro il Barcellona, Calzona ha dichiarato: “Come giocherò con il Barcellona? A me piace giocare 4-3-3, però non mi lego ai moduli. Cerco di sfruttare le caratteristiche dei giocatori. La squadra è stata costruita in un certo modo, io di questo ne terrò conto perché è giusto così”. Il tecnico ha ammesso di aver seguito alcune partite del Barcellona come spettatore, riconoscendo la forza della squadra avversaria e il rispetto per il loro allenatore.

Dove seguire la partita in diretta tv e streaming

Il match tra Napoli e Barcellona sarà trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video a partire dalle 21, accessibile sia tramite televisore che in streaming su dispositivi mobili come cellulari, tablet e pc. Un’opportunità per i tifosi di seguire da vicino questa emozionante sfida di Champions League.

