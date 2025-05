Chanel Totti compie 18 anni: super festa a Capua con Ilary, Totti e tutti insieme

Ultimo aggiornamento il 19 Maggio 2025 by Emiliano Belmonte

Alla Tenuta San Domenico Chanel Totti festeggia i 18 anni con una festa da sogno. Per la prima volta, presenti entrambi i genitori: Ilary Blasi con Bastian Muller e Francesco Totti con Noemi Bocchi.

Un evento che segna una piccola svolta. Alla Tenuta San Domenico di Sant’Angelo in Formis, frazione di Capua, si è svolta sabato 17 maggio una festa faraonica per i 18 anni di Chanel Totti, secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi. A rendere la serata ancora più memorabile è stato il fatto che, per la prima volta dopo la separazione, entrambi i genitori erano presenti, accompagnati dai rispettivi partner: Ilary con Bastian Muller, Francesco con Noemi Bocchi. Non allo stesso tavolo, certo, ma il gesto ha il sapore di un segnale di distensione.

Dress code da diva e un menù stellato per Chanel

Chanel Totti, che ha compiuto 18 anni il 13 maggio, ha organizzato un party in grande stile, con ingresso scenografico e due abiti da sogno: prima un long dress a sirena tempestato di cristalli, poi un minidress trasparente con paillettes. Il cambio look, da vera star, ha lasciato tutti senza parole.

Il menù curato dallo chef stellato Michele Deleo ha incantato gli ospiti: battilocchio napoletano, manzo marinato con burrata, tonno e panzanella, navette al caprino con capocollo e caramello salato. Poi, ancora, angoli tematici: dal casaro con zizzona, nodini e burratine, alla zona pane con casatiello, pizza di scarola e sfogliarelle, fino allo street food partenopeo con cuoppi fritti, crocché, arancini e frittatine.

Dal cuzzetiello ai fuochi d’artificio: tutti i momenti cult

Non sono mancati neanche i sapori più veraci come il panino con polpette al sugo o la parmigiana nel cuzzetiello, e il trionfo del riso con lo sciuscio napoletano, tonno, salmone e gamberi serviti con salse agrumate. Per chiudere in bellezza, il buffet dei dolci e una torta monumentale: 7 piani ricoperti di panna bianca, con le 18 candeline posizionate lateralmente.

Nel momento clou, mentre Chanel soffia sulle candeline, partono i fuochi d’artificio. Applausi, foto, Stories su Instagram, amici e parenti tutti presenti. In prima fila anche la sorellina Isabel, 9 anni, che ha seguito tutto con entusiasmo. Una festa indimenticabile per Chanel, e forse anche un primo passo verso la serenità familiare.